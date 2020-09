Martinsicuro: prolungamento centro estivo

Università come corridoi umanitari. 10 atenei, 20 posti, 163 corsi di studio tra cui scegliere. Questo il progetto dell’UNHCR “University Corridors for Refugees” (UNI-CO-RE). Ieri mattina sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino venti rifugiati internazionali provenienti da diversi paesi africani: Sudan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea. Diciannove uomini e una donna. Studenti pronti a iniziare un nuovo percorso formativo in diversi atenei italiani. Dopo essersi iscritti al bando pubblico, sono stati selezionati da specifiche commissioni universitarie che ne hanno valutato meriti accademici e motivazioni. Una volta terminato il periodo di quarantena, reso obbligatorio dalla situazione sanitaria legata al Covid, gli studenti potranno iniziare i loro percorsi di studio. Sono dieci gli atenei italiani che li accoglieranno: Cagliari, Firenze, L’Aquila, Milano Statale, Padova, Perugia, Pisa, Roma LUISS, Sassari, Venezia IUAV.

La creazione di questo meraviglioso progetto è stata resa possibile dalla collaborazione dell’UNHCR assieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia ONU per i rifugiati, Caritas Italiana, Diaconia Valdese e tante altre organizzazioni come Gandhi Charity che operano nel continente africano. Altrettanto importante è il sostegno fornito dall’Università di Bologna, promotrice della prima edizione del progetto nel 2019. Ma non finisce qua. Ci sono tante altre piccole realtà locali, associazioni e comunità che forniranno l’aiuto necessario agli studenti fino al completamento del percorso universitario.

Il progetto, giunto al suo secondo anno, nel 2019 era stato sperimentato seguendo una versione ridotta, con sei rifugiati accolti tra le fila degli studenti di due università italiane. Per il 2020 il cerchio si allarga e si tratta di un grande traguardo umanitario, culturale e accademico per il Paese. <<Siamo estremamente felici per questo straordinario risultato. Con questa iniziativa l’Italia dimostra di voler essere all’avanguardia nell’individuare soluzioni innovative per la protezione dei rifugiati>>. Queste le parole di Chiara Cardoletti, Rappresentante dell’UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. <<Nel mondo ancora troppi rifugiati non hanno accesso all’istruzione – prosegue la Cardoletti. A livello di istruzione superiore la situazione è drammatica: solo il 3 per cento riesce ad accedere contro il 37 per cento della media globale. Grazie all’impegno delle università coinvolte, progetti come UNI-CO-RE non solo permettono ai rifugiati di arrivare in maniera sicura in Italia per sviluppare il loro talento, contribuendo alla comunità locale, ma riaccendono la speranza in milioni di bambini e ragazzi attualmente in esilio a causa di guerre e persecuzioni>>. In proposito uno degli obiettivi dell’UNHCR è quello di raggiungere, entro il 2030, un tasso d’iscrizione ai programmi di istruzione superiore, da parte di rifugiati, pari al 15%. Cifra nettamente superiore a quella attuale, ma i buoni propositi e le prospettive fanno ben sperare.

Sul sito ufficiale del progetto (https://universitycorridors.unhcr.it/) si spiega tutto nel dettaglio: destinazioni, modalità di partecipazione al bando, partner. Un’iniziativa degna di nota che dà l’opportunità a 20 persone di cambiare il corso del loro presente e futuro. Dare e creare nuove opportunità e speranze si può e questa ne è la concreta dimostrazione.