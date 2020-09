Matelica, DS: “A Trieste grande emozione, ora pensiamo alla FeralpiSalò”

La storica vittoria dei ragazzi di Colavitto di domenica scorsa è un altro bel fotogramma che si aggiunge all’album dei ricordi più belli per il DS del Matelica.

“Rientrare al Nereo Rocco – ha dichiarato Micciola – è stata davvero una grande emozione. I ragazzi hanno approcciato nel modo giusto la partita, meritando la vittoria e compiendo un’impresa contro una formazione attrezzata e destinata sicuramente a primeggiare in questo campionato. Ringraziamo il pubblico triestino, come sempre sportivo e competente, che a fine gara ha applaudito la nostra squadra”.

“Umiltà e rispetto – ha proseguito il DS – come ci ha ricordato anche il Patron Canil, sono le parole chiave che devono guidare il nostro cammino. Piedi per terra e si riprende subito a lavorare. Già da oggi chiuderemo il capitolo Triestina per iniziare a pensare alla Feralpisalò, una Società seria e un altro avversario di indubbio valore. Hanno una squadra che da anni recita la parte del leone in questa categoria ed anche quest’anno è stata allestita molto bene. Sabato all’Helvia Recina ci aspetta un’altra partita durissima che necessiterà la nostra massima concentrazione”.

“L’arrivo di Maurizii – ha chiosato Micciola – è dovuto al fatto che avevamo bisogno di un altro difensore dopo l’infortunio di Seminara e lui era il profilo giusto per le nostre esigenze. Ringraziamo l’Ascoli che ci ha permesso di averlo a disposizione. Un ragazzo interessante che ho seguito nel suo percorso in Primavera e che contiamo di continuare a far crescere positivamente. Si è già aggregato al gruppo e credo potrà essere utile alla causa. Per ora il nostro mercato è concluso, ma saremo comunque vigili nel caso si dovesse presentare qualche occasione”.

