Matelica: mercoledì primo allenamento sull’erba “di casa”

E’ la volta di bomber Elisa Polli, fresca di chiamata in Nazionale femminile maggiore e quest’anno in forza in Serie A al sorprendente Empoli di mister Spugna.

Con i toscani già quattro gol per Elisa e secondo posto in classifica cannonieri prima della sosta per la selezione azzurra.

“Di Matelica e del Matelica – ha dichiarato l’attaccante classe 2000 nata a Fabriano – ho un ricordo bellissimo. Con i biancorossi ho disputato Allievi e Giovanissimi agli ordini di mister Giacometti e di mister Furbetta, entrambi molto bravi e preparati. Un periodo indimenticabile, in cui abbiamo disputato tante partite e tornei e segnato tanti gol. Dà lì poi sono partita per andare a disputare il campionato femminile con la Jesina. A questa bella Società e a tutti i suoi giocatori auguro di cuore di continuare la loro crescita e di impegnarsi sempre al massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati ed andare anche oltre”.

Stesso augurio facciamo noi a te Elisa: vai e rincorri i tuoi sogni!

