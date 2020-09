Nereto: la scomparsa di Michela nelle parole del primo cittadino

TERAMO – La Fermana passa al “Bonolis” nell’ultimo test pre-season

Test congiunto mattutino per i biancorossi contro la Fermana, quarto ed ultimo prima dell’avvio dei primi impegni ufficiali (mercoledì 23 in Coppa a Piacenza).

Assenti Piacentini (squalificato in campionato) e Martignago (squalificato in Coppa), oltre a Minelli e Valentini, con quest’ultimo che ha ripreso da poco a lavorare in gruppo dopo la distrazione muscolare rimediata.

FORMAZIONI UFFICIALI

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski (75′ Mejri), 17 Cancellotti (60′ Celentano), 2 Diakite (46′ Trasciani), 5 Soprano (69′ Iotti), 3 Tentardini (60′ Di Matteo); 6 Arrigoni (46′ Lasik), 21 Santoro (46′ Viero); 20 Ilari (46′ Cappa), 11 Bombagi (69′ Birligea), 8 Costa Ferreira (46′ Mungo); 14 Pinzauti (46′ Cianci).

A disp.: 1 Mejri, 4 Trasciani, 7 Mungo, 9 Cianci, 16 Lasik, 18 Birligea, 23 Cappa, 24 Celentano, 25 Iotti, 27 Di Matteo, 28 Viero.

All.: Paci.

FERMANA (3-4-1-2): 1 Ginestra, 2 Esposito, 5 Comotto (K), 14 Scrosta (69′ Manetta); 15 Clemente, 4 Urbinati (85′ Staiani), 16 Ruci (46′ Bigica), 3 Mordini (69′ Sperotto); 10 Iotti (85′ Cremona); 19 Nepi (46′ Boateng), 9 Cognigni (69′ Raffini).

A disp.: 12 Tantalocchi, 6 Manetta, 7 Raffini, 8 Isacco, 13 Bigica, 17 Boateng, 18 Staiano, 21 Sperotto, 23 Cremona.

All.: Antonioli.

Arbitro: sig. Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: sigg. De Santis di Avezzano e D’Ettorre di Lanciano.

Marcatori: 6′ Costa Ferreira (T), 46′ Cognigni (F), 87′ Cremona (F).

Ammoniti: –

Recupero: 0’pt, 1’st.