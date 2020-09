Pescara: camera come un laboratorio della droga, arrestato 23enne

PESCARA – Aveva trasformato la sua camera in un vero e proprio laboratorio per lo spaccio e il confezionamento della droga, lo studente di 23 anni che ieri è stato arrestato dalla polizia in un appartamento di via Gran Sasso. Posti sotto sequestro 6 kg di marijuana (80 grammi di hashish). Durante la perquisizione sono stati rinvenuti: 2 bilancini elettronici di precisione, 1 tritaerba, 1 scatola di bicarbonato di sodio, 1 rotolo di cellophane, 1 cucchiaio da cucina sporco di bicarbonato essiccato, 3 ferretti per uso dentistico, 1 scatola contenente 4 banconote da 10 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.