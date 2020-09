Samb, Biondi: “Tanta voglia di fare bene”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Biondi: “Non vediamo l’ora di iniziare”.

Manca davvero poco al primo appuntamento ufficiale di Coppa Italia. Quali sono le tue sensazioni e come state vivendo questo pre campionato?

“Il primo appuntamento ufficiale è il 23 settembre contro l’Alessandria che è una squadra che si è molto rinforzata e sarà il nostro primo ostacolo della stagione però sono fiducioso perché la nostra squadra è stata costruita bene con buonissimi giocatori e ce l’andremo a giocare anche se fuori casa”.

Tanti volti nuovi, ma sembra che il gruppo sia affiatato. Che aria si respira?

“Vero. Ci sono tanti volti nuovi rispetto la scorsa stagione, quindi ci siamo dovuti conoscere pian piano sia fuori sia dentro il campo. Però grazie agli allenamenti e alle amichevoli e al tempo passato insieme ci stiamo unendo e si sta creando un bel gruppo e ci sentiamo pronti sia per affrontare la coppa Italia sia l’imminente campionato”.

Il presidente Serafino il giorno della tua riconferma ha speso per te parole di elogio. Ti senti pronto per ricambiare questa fiducia?

“Il presidente Serafino già dai playoff aveva speso belle parole per me, e con la riconferma lo ha sancito anche con i fatti, quindi spero di ripagare questa fiducia con la mia professionalità e la mia voglia di fare bene con questa maglia’.

Parte una stagione con tante incognite tra il calendario ancora da stilare, gli stadi chiusi e sussurrati scioperi. Ma come sarà la stagione per Biondi?

“Quest’anno ci sono tante incognite tra stadi vuoti, l’attesa dei gironi e dei calendari, quindi speriamo inizi presto perché non vediamo davvero l’ora di iniziare. Speriamo che riaprono gli stadi per i nostri tifosi, ma anche per noi che abbiamo bisogno della loro spinta”.

