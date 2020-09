Samb: poker in rimonta contro il Notaresco

Martinsicuro: situazione rotatoria in via Roma.Queste le parole del sindaco Massimo Vagnoni.

Situazione rotatoria su Via Roma .

Buongiorno a tutti .

Come anticipato settimane fa’ , abbiamo chiesto all’anas di intervenire sul progetto realizzato in modo da migliorare il deflusso di veicoli in uscita da Martinsicuro .

Nelle ore di punta si generano file che causano disagi non solo a chi deve andare a lavorare ma anche a tanti studenti che arrivano a scuola in ritardo .

Una situazione – generata anche dal flusso continuo di auto provenienti da sud che prima della realizzazione della rotatoria su via Colombo non c’era per la presenza del semaforo – che dobbiamo in tutti i modi possibili risolvere .

A tal fine, stiamo definendo con Anas una modifica del progetto in modo da ripristinare la complanare in uscita per i mezzi provenienti da Via Roma come in precedenza .

Contestualmente stiamo verificando insieme ad Anas come monitorare ed eventualmente regolare meglio il traffico sulla statale in modo da favorire nelle ore di punta un migliore deflusso delle auto .

Di fronte agli evidenti disagi , e’ nostro dovere fare del tutto per trovare la più adeguata soluzione che non crei così tanti disagi .

Stiamo lavorando affinché si possa risolvere nel più breve tempo possibile la situazione, garantendo sempre la sicurezza degli utenti della strada .

Vi terrò aggiornati .

Il Sindaco

Massimo VAGNONI