Samb, si continua a sudare: report 10 settembre

PESARO – SABATO 12 SETTEMBRE PRESENTAZIONE VIS PESARO 2020/2021, ORE 21:00 ROCCA COSTANZA. LE MODALITÀ D’ACCESSO

La società Vis Pesaro 1898 comunica che sabato 12 settembre ci sarà la presentazione della Vis Pesaro 1898 per la stagione 2020/2021.

Si svolgerà alle ore 21:00 nel giardino di Rocca Costanza, magnifica cornice della città di Pesaro, collocata vicino al centro, zona Piazzale Matteotti.

Per l’occasione verranno presentati tutti i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza biancorossa, e presentate le nuove divise ufficiali, firmate Macron.

Secondo quanto richiesto della questura di Pesaro, nel rispetto delle normative anti-Covid, potranno accedere gratuitamente all’evento – muniti di mascherina – solo 400 persone.

In questo spazio saranno collocati anche giocatori, sponsor, giornalisti, addetti ai lavori e ospiti. Una volta stilata la lista degli invitati dalla società, da oggi alle 16:00 chi vorrà accedere nei posti numerati e riservati del giardino della Rocca, dovrà recarsi alla segreteria della Vis Pesaro 1898, in via Simoncelli 1, per ritirare l’autocertificazione che dovrà essere compilata e riconsegnata.

Poi si potrà ritirare il pass con qr code personalizzato, che permetterà di accedere all’evento. Solo in questo modo si potrà accedere. Chi dimenticherà il pass non riuscirà ad entrare.

Sarà un momento di festa per tutta la famiglia biancorossa, giunta a 122 anni di storia e pronta ad iniziare una grande stagione in Serie C, la terza consecutiva nel calcio professionistico.

ESSERCI SIGNIFICA CREDERCI: TUTTI ALLA ROCCA. Rendiamola biancorossa, crediamo in un sogno. Una città, due colori, una sola passione. Avanti Vis.

