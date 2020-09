Samb, ufficiale l’arrivo di Cristini

MACERATA – Gara Amichevole: Matelica – Ascoli 1-4

MACERATA – Buon test per il Matelica che nella prima storica uscita all’Helvia Recina viene superato per 4-1 dai bianconeri dell’Ascoli, non demeritando affatto al cospetto di una squadra di categoria superiore.

Moduli speculari per i due tecnici con il Matelica che passava in vantaggio per primo grazie al mancino vellutato di Volpicelli che, dopo un bello scambio con Leonetti, depositava il cuoio in fondo al sacco alle spalle di Sarr.

Buon momento per i biancorossi di Colavitto che andavano in un paio di occasioni vicini al raddoppio prima di capitolare e subire il pari.

A riportare il match in parità era Pinho Matos che insaccava sul secondo palo dopo un bel traversone di Padoin.

Momento favorevole per gli ospiti che sfioravano due volte il sorpasso prima di realizzarlo alla mezz’ora con Tassi.

Buono il ritmo tra le due formazioni che si sfidavano a viso aperto.

Per più volte i legni si opponevano alla seconda marcatura da parte del Matelica, con una traversa ed un incrocio a dire no ad una punizione e poi ad una conclusione di Volpicelli che di certo meritavano miglior fortuna per la bellezza del gesto atletico.

Sul finale di tempo era invece il colpo di testa di Eramo a portare a tre le marcature per l’Ascoli, rispettando la più classica legge del calcio che recita “gol mangiato gol subito”.

Meno emozioni nella ripresa con i due tecnici a far ruotare tutti gli effettivi a disposizione.

Per l’Ascoli erano Saric in avvio e Tassi nel finale a sfiorare il poker, mentre il Matelica provava in più occasioni ad accorciare le distanze affidandosi ai tentativi di Pizzutelli da calcio piazzato, Franchi, Peroni, Bordo e Barbarossa che però non riuscivano mai ad impensierire fino in fondo Leali.

Proprio agli sgoccioli Costa Pinto portava a quattro le marcature per i bianconeri.

Un altro test utile per i ragazzi di Colavitto che domenica faranno già sul serio al Nereo Rocco di Trieste al cospetto della blasonata Triestina per la prima di campionato nella loro prima storica avventura in serie C.

CRONACA

Prima frazione

5’ pt: Tassi per due volte in fuori gioco, ancora poche emozioni in campo.

6’pt: De Santis fa buona guardia ancora su Tassi lanciato a rete da un buon filtrante.

10’ pt: sugli sviluppi del corner termina fuori l’incornata di Pinho Matos

14’ pt: GOL!! uno due con Leonetti al limite dell’area ed il mancino di Volpicelli porta in vantaggio il Matelica

18’ pt: Bordo sbroglia una situazione complicata in area e riparte palla al piede

21’ pt: di nuovo pericoloso Volpicelli, il suo tentativo viene ribattuto

25’ pt: GOL! Pinho Matos riporta il match in parità, beneficiando di un traversone di Padoin e trafiggendo Cardinali sul secondo palo.

28’ pt: l’Ascoli sfiora il raddoppio, la difesa libera. In seguito Cardinali mette in calcio d’angolo la conclusione di Eramo.

30’ pt: GOL!! il raddoppio dell’Ascoli porta la firma di Tassi

34’ pt: la punizione di Volpicelli centra l’incrocio dei pali

38’ pt: un altro legno per il Matelica con la conclusione di Leonetti a incocciare sul palo, con la sfera poi preda dei guantoni di Sarr

41’ pt: ancora la traversa a dire di no a Volpicelli

42’ pt: GOL!! Eramo di testa porta l’Ascoli sul doppio vantaggio

Seconda frazione

4’ st: fuori bersaglio la punizione di Pizzutelli

9’st: Saric dal cuore dell’area sfiora il colpo grosso

14’st: conclusione smorzata di Franchi che non impensierisce Leali

16’ st: in bella evidenza Barbarossa, la sua conclusione termina fuori di un soffio

27’ st: tiro da fuori sugli sviluppi di un corner, ma niente da fare per Bordo, poi Peroni alto

31’ st: il Matelica spinge per accorciare le distanze

36’ st: abbondantemente sopra la traversa la punizione di Pizzutelli

38’ st: sfila sul fondo la conclusione di Moretti

47’ st: Costa Pinto di testa porta a quattro le marcature

IL TABELLINO

RETI: 14’ pt Volpicelli, 25’ pt Pinho Matos, 30’ pt Tassi, 42’ pt Eramo, 47’ st Costa Pinto.