Sant’Egidio alla Vibrata: 85enne muore investita da un’auto

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 11:30, in contrada Paolantonio di Sant’Egidio alla Vibrata. Un’anziana di 85 anni è stata investita da un’auto guidata da una donna di 51 anni, mentre stava attraversando la strada su viale Kennedy.

Sul posto immediatamente la polizia stradale e i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvarla, a causa dei gravi traumi riportati. Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica, la polizia stradale.