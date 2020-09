Serie C, Carpi-Samb: Montero ne convoca 19

MONTEPRANDONE – Nella serata di ieri (25 settembre) il primo cittadino di Monteprandone Sergio Loggi, ha informato che la Scuola Media Statale, su richiesta della Dirigente scolastica, le lezioni sono rimaste sospese nella giornata odierna. Un alunno della scuola, infatti, si troverebbe in quarantena in quanto sarebbe entrato in contatto con un caso risultato positivo al Covid 19. La decisione è stata presa in via precauzionale.