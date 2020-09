Serie C gir. B, 1° turno: Curiosità, risultati, marcatori, classifica

Prima giornata del girone B di serie C, prime sorprese.

Su tutte le vittorie corsare di Matelica (matricola) sul terreno della favoritissima Triestina e Imolese su quello del Padova, anche lei accreditata alla vittoria finale.

Il match clou del Cabassi tra Carpi e Samb si risolve a favore dei locali 2-0 con l’espulsione del rossoblu D’Ambrosio a metà del primo tempo che influisce non poco sull’esito finale.

La Vis Pesaro impatta in casa contro il Legnago 2-2, il Fano “rischia” di espugnare il Curi dopo essere stato in doppio vantaggio, 2-2 mentre la Fermana alza “di rigore” bandiera bianca al Recchioni contro il Mantova, matricola.

I NUMERI

Sette vittorie (2 casa, 5 fuori) e tre pareggi.

Ventitre gol realizzati (10 casa, 13 fuori sul campo. Dopo lo 0-3 inflitto al Ravenna dal Giudice Sportivo, 9 in casa e 14 fuori). (*) Leggi più in basso la delibera del Giudice Sportivo in merito alla gara Ravenna-SudTirol

Quattro rigori assegnati (tutti a favore delle compagini in trasferta: Arezzo, Mantova, Matelica e Modena) di cui uno sbagliato (dal Matelica a Trieste).

Tre espulsioni, tutte dirette (1 casa Fermana, 2 fuori Imolese e Samb).

(*) GARA RAVENNA – SÜDTIROL DEL 27 SETTEMBRE 2020

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali,

premesso che, da controlli eseguiti d’ufficio, risulta che nella gara in oggetto ha preso parte, tra le fila

della società Ravenna, il calciatore Mokulu Tembe Benjamin il quale è risultato colpito dalla sanzione

della squalifica per una gara al termine della stagione sportiva 2019/2020 come da C.U. n. 156DIV

del 1 luglio 2020, squalifica che doveva essere scontata nella prima gara di Campionato della

stagione sportiva 2020/2021,

delibera

– di stabilire che la gara in oggetto vada considerata conclusa con il risultato di 0-3 a favore della

società Südtirol;

– di infliggere alla società Ravenna la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;

– di squalificare il calciatore Mokulu Tembe Benjamin per una gara da scontarsi in aggiunta alla

precedente non scontata.

SERIE C GIRONE B

Risultati 1^ giornata

VIS PESARO LEGNAGO 2 – 2

ROLFINI (LE ) al 16 , NAVA (VS ) al 30 , GELONESE (VS ) al 80 , PELLIZZARI (LE ) al 89

CARPI SAMBENEDETTESE 2 – 0

CARLETTI (CA ) al 32 , CARLETTI (CA ) al 68

FERALPI SALO’ AREZZO 2 – 1

MIRACOLI (SA ) al 5 , GUIDETTI (SA ) al 32 , CUTOLO (AR ) al 84 Rig

GUBBIO MODENA 0 – 2

SPAGNOLI (MO ) al 50 , SCAPPINI (MO ) al 78 rig

PADOVA IMOLESE 0 – 1

LOMBARDI (IM ) al 35

TRIESTINA MATELICA 0 – 1

DE SANTIS (MA ) al 12

FERMANA MANTOVA 0 – 1

GERBAUDO (MA ) al 72 Rig

PERUGIA FANO 2 – 2

MARINO (FA ) al 14 , FERRARA (FA ) al 34 , KOUAN (PE ) al 47 , MELCHIORRI (PE ) al 66

RAVENNA SÜDTIROL 1 – 2 (poi 0-3 a tavolino)

TAIT (S ) al 25 , SERENI (R ) al 61 , BECCARO (S ) al 74

VIRTUS VERONA CESENA RC 1 – 1

BORTOLUSSI (CE ) al 9 , MARCANDELLA (VR ) al 34

CLASSIFICA

Carpi 3,

Modena 3,

Feralpisalò 3,

Sudtirol Alto Adige 3,

Imolese 3,

Mantova 3,

Matelica 3,

Alma Juventus Fano 1,

Legnago Salus 1,

Perugia 1,

Vis Pesaro 1,

Cesena 1,

Virtus Vecomp Verona 1,

Arezzo 0,

Ravenna 0,

Fermana 0,

Padova 0,

Triestina 0,

Gubbio 0,

SAMB 0.

