TRIESTE – Debutto storico per il Matelica che fa il suo ingresso in Lega Pro espugnando uno degli stadi più blasonati d’Italia, il Nereo Rocco di Trieste.

Moduli speculari per i due tecnici Colavitto e Gautieri, con le due formazioni che sin dall’inizio si affrontano a viso aperto, senza timori reverenziali.

Ospiti in tenuta verde privi degli acciaccati Rossetti e Masini, che si sommano all’assenza del difensore Seminara, infortunatosi al crociato nel corso della preparazione.

Locali senza gli infortunati Boultam, Paulinho e Procaccio oltre allo squalificato Brivio.

Subito briosa la formazione di mister Colavitto che, dopo qualche sortita offensiva della premiata ditta Leonetti- Moretti, trova subito la via del gol con capitan De Santis che, ben appostato in area, deposita in fondo al sacco il cuoio sugli sviluppi di una punizione dello specialista Volpicelli.

La Triestina prova a reagire e protesta per un sospetto mani in area al quarto d’ora, ma sono Bordo e compagni a farsi preferire tra i fischi dello stadio che sottolineano qualche errore di troppo degli alabardati.

Il Matelica si muove bene negli spazi sfiorando un paio di volte il raddoppio in contropiede e poi grazie ad un’altra punizione del suo numero 7 che costringe Offredi agli straordinari, con la sfera alzata sopra il montante.

L’occasione più ghiotta per i verdi arriva alla mezz’ora.

Struna atterra Moretti, dal dischetto si presenta Leonetti che però centra la traversa.

Il risultato non cambia, ma lo stato d’animo volge in favore dei padroni di casa che, sfruttando spesso le fasce, provano in tutti i modi a raggiungere il pari, senza riuscirci nonostante i tentativi di Tartaglia, Sarno e Di Massimo.

La prima frazione si chiude con gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa continuano a spingere gli uomini di Gautieri, con il tecnico della squadra giuliana a tentare subito le carte Petrella, Granoche e Ligi per ristabilire la parità.

Proprio al numero 21 al quarto d’ora della seconda frazione capita il match ball, che viene però fallito.

I ragazzi di Colavitto si difendono con ordine, non disdegnando di far male in ripartenza e con buone uscite palla al piede.

Volpicelli lascia il posto a Franchi, Barbarossa subentra a Calcagni, ma è ancora una volta Leonetti a insidiare Offredi per un clamoroso bis, mentre gli alabardati cadono più volte nella trappola del fuorigioco ospite.

Negli ultimi 20’ si allargano gli spazi, Cardinali e compagni soffrono e sono bravi a stringere i denti, respingendo al mittente gli attacchi di casa e portando a casa una vittoria storica.

LA CRONACA

PRIMA FRAZIONE

3’ pt Matelica in avanti, il primo a tentare la conclusione è Volpicelli, murato

4’ pt si fa vedere anche Leonetti, che dal limite scocca il tiro, abbondantemente al lato di Offredi

6’ pt dialogano bene Moretti e Leonetti, ma la difesa di casa fa buona guardia

9’ pt la Triestina si fa vedere delle parti di Cardinali con Sarno, che non riesce però ad intercettare il lungo lancio, subito dopo è Di Massimo a cercare Gomez senza trovarlo

12’ pt GOL!! Il capitanooooooo ! Il Matelica passa in vantaggio grazie a De Santis che, sugli sviluppi di una punizione di Volpicelli, insacca alle spalle di Offredi

15’ pt Leonetti e Moretti guidano il contropiede con il numero 10 che insidia nuovamente la porta locale

26’ pt Offredi alza sulla traversa la parabola su punizione di Volpicelli destinata all’incrocio. Poco dopo è Moretti ad alzare troppo la mira

29’ pt rigore per il Matelica. Traversa per Leonetti dal dischetto, non cambia il risultato

35’ pt colpo di testa pericoloso di Tartaglia

37’ pt spinge la Triestina, i ragazzi di Colavitto fanno buona guardia

42’ pt Cardinali blocca il bel diagonale di Lodi

44’ pt Di Massimo chiude troppo l’angolo e l’occasione per i locali sfuma

SECONDA FRAZIONE

3’ st Bordo alza troppo la mira

5’st Serpentina di Sarno e 8^corner per la Triestina

8’ st Struna e Giorico fanno posto a Granoche e Ligi

15’ st ghiotta occasione per Petrella

20’ st Franchi prende il posto di Volpicelli

23’ st Rizzo out da buona posizione

25’ st Leonetti sfiora il raddoppio, poi è Granoche a fallire l’inzuccata vincente

31’ st Calcagni lascia il posto a Barbarossa

38’ st doppia punizione laterale per la Triestina, Cardinali c’è.

IL TABELLINO