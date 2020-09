Teramo: incendio in casa, 86enne muore asfissiata

Aprire l’università al territorio e alle esigenze del sistema produttivo locale. Consentire al mondo delle micro imprese di crescere in qualità. Sono alcuni degli obiettivi dell’incontro tenuto questa mattina all’università di Teramo tra le Facoltà di Scienze delle Comunicazione e Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali e una trentina di imprese abruzzesi coordinate dalla Cna Abruzzo e dalla Cna di Teramo. Un primo faccia a faccia – altri ne seguiranno nelle prossimi settimane, alla luce degli obiettivi fissati dal protocollo d’intesa tra università e confederazione artigiana e dagli approfondimenti tenuti nelle due Facoltà – voluto per avviare dei focus su temi di interesse comune. In modo da creare una sinergia positiva tra sistema produttivo e ricerca: due mondi che spesso hanno stentato a trovare canali per una collaborazione.

All’incontro di questa mattina, aperto e coordinato dalla professoressa Rossella Di Federico, hanno preso parte i presidi delle due Facoltà, Christian Corsi ed Enrico Dainese, oltre al docente Michele Di Carlo. Per la Cna, con il presidente regionale Savino Saraceni, sono intervenuti il direttore regionale Graziano Di Costanzo, il presidente e il direttore della Cna teramana, Bernardo Sofia e Gloriano Lanciotti, la direttrice della Cna di Chieti, Letizia Scastiglia, la presidente di Cna Impresa Donna Abruzzo, Luciana Ferrone, la presidente di Ecipa Abruzzo, Linda D’Agostino. «Oggi gettiamo le basi per un nuovo modello di relazione tra ricerca e territorio» ha detto Corsi, cui ha fatto eco Dainese sostenendo come «si possano creare, grazie a questa sinergia, condizioni migliori per la competizione di importanti comparti produttivi strategici per il territorio». «Abbiamo mostrato in questi mesi terribili di saper resistere – ha affermato Saraceni – ma adesso tocca a noi saperci rimettere in gioco superando alcuni dei limiti strutturali che caratterizzano il mondo della micro impresa e dell’artigianato: e l’apertura al mondo della ricerca è una delle strade obbligate da seguire».