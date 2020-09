Teramo, Paci sul calendario: “le squadre vanno tutte affrontate…”

TERAMO – Mister Paci sul calendario: «Dipenderà da noi, concentrati per diventare squadra»

Definito il calendario dei biancorossi nel prossimo campionato di terza serie nazionale.

Questo il pensiero in proposito offerto dal tecnico Paci: «In generale ritengo che non ci sia un calendario più o meno complicato. Potrebbe sembrare una frase fatta, ma la realtà è che tutte le squadra dovranno essere affrontate, dipenderà da noi, ma è chiaro che per tutti sarà una grande opportunità che non potremo lasciarci sfuggire per vedere di che pasta siamo fatti. Quando arriva un nuovo allenatore e propone principi di gioco diversi, è normale che per ci sia un processo di crescita da affrontare: siamo concentrati per diventare squadra il prima possibile, nonostante settimane intense nei carichi di lavoro. I nove impegni infrasettimanali? Riponiamo estrema fiducia nella rosa a disposizione. Sono concentrato sul momento, sulla singola partita, non su ciò di cui non possiamo avere il controllo. Le amichevoli hanno poca valenza, al contrario degli impegni ufficiali che ci diranno come stiamo effettivamente. Otto appuntamenti ufficiali calendarizzati nel prossimo mese? Bisognerà lavorare con intelligenza ed essere bravi anche nel riposare. Un grande dispiacere, però, sarà quello di non poter godere dell’affetto della nostra gente: speriamo di ritrovarlo presto».