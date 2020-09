Torano Nuovo: spettacolo sabato 26 settembre

COLONNELLA – Un 42enne del posto è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marjiuana. I Carabinieri della compagnia di Alba Adriatica che si sono occupati delle indagini, durante la perquisizione domiciliare hanno rinvenuto: 80 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish, un bilancino elettronico per pesare le dosi, materiale per il confezionamento, ma soprattutto un tesoretto di 66 mila euro, in banconote di piccolo e medio taglio. La droga e il denaro sono stati sequestrati ma le indagini continuano per risalire a giro di acquirenti.