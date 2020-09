UNITE: cerimonia per i laureati a distanza

ALBA ADRIATICA – Un incendio è divampato in un albergo di Alba Adriatica che, per fortuna, aveva chiuso da alcuni giorni. Infatti all’interno non vi era nessuno. Da quando si apprende pare che le fiamme siano partite da una stanza del secondo piano ma, l’intervento dei Vigili del Fuoco, ha impedito che il fuoco raggiungesse anche le altre camere. La struttura p stata dichiarata non agibile fin quando non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza.

Impegnati nell’operazione 10 uomini, con un’autopompa, un mezzo fuoristrada con modulo antincendio, un’autobotte e un’autoscala.