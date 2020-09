Università: 10 atenei italiani aprono le porte a 20 rifugiati

Aumento dei contagi e sostenitori “no mask”. Binomio contraddittorio che fotografa l’attuale situazione nel nostro Paese. Se da una parte i casi da Coronavirus arrivano a raggiungere cifre sempre più alte, dall’altra un discreto numero di manifestanti oggi si è riunito a Roma, e inesorabilmente è sceso in piazza per protestare contro le misure anti-Covid adottate dal governo. Negazionisti che in corteo sfilano tra le strade della città eterna al grido di <<no mask, giù le mani dai bambini, verità, libertà>>. Rifiutano di indossare la mascherina sanitaria e definiscono i politici <<criminali e assassini>>. Piazza della Bocca della Verità è allestita con un palco. Ai suoi piedi i manifestanti, senza mascherine e senza dar conto al distanziamento sociale, sono pronti a dar battaglia, sventolando bandiere tricolore, mostrando cartelloni e striscioni di protesta. Urlano all’unisono <<noi vogliamo libertà>>. E’ prevista anche la partecipazione di esponenti del “Popolo delle mamme” e gli estremisti di destra di Forza Nuova – si legge su ansa.it. Assieme ai “no mask” ci sono anche i colleghi “no vax”, scesi in campo anche loro per giocare la stessa partita. Oggetto di critiche numero uno: il governo, artefice, secondo i negazionisti, della <<dittatura sanitaria>>. A prendere parola anche un giovanissimo, un ragazzo di dodici anni, salito sul palco per pochi secondi, forse per caso: <<viva il popolo, voi dovete salvare i bambini>>, dichiara davanti alla folla.

In risposta sono intervenute diverse personalità politiche. Il Ministro degli Esteri, Luigi di Maio, direttamente dall’incontro sullo sviluppo del made in Italy, a Foggia, ha affermato <<Parlano di guerra i negazionisti, di guerra che devono fare allo Stato contro queste misure, contro la mascherina. Io invece rispondo che la guerra l’abbiamo combattuta questo inverno e abbiamo perso sul campo decine di migliaia di italiani i cui familiari stanno ancora piangendo. Ai negazionisti chiedo di portare almeno rispetto per i familiari dei morti>>. Anche il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha espresso il suo parere a riguardo con un post su Twitter: <<Fermatevi #negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!>>.

Nel mentre che migliaia di persone sono scese in piazza a Roma, nel tentativo di dimostrare l’inefficienza delle politiche sanitarie e l’inesistenza del virus, il numero dei contagi da Covid-19 aumenta. Ieri i casi ammontavano a 1733, le vittime 11. Numeri in netta crescita, che oggi si abbassano leggermente. 1695 i casi di oggi 5 settembre, 16 i decessi, in aumento rispetto a ieri. La Lombardia rimane sempre al primo posto, con +388 contagi, in Veneto sono +188. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta. +121 i pazienti in terapia intensiva. In crescita anche i ricoverati con sintomi e le persone in isolamento domiciliare.

I numeri a livello mondiale parlano chiaro ed emettono una sentenza che fa rabbrividire. 27 milioni le persone che hanno contratto fin’ora il virus, 870.000 i morti. Gli USA registrano più casi di tutti con 6,3 milioni di individui infettati, a seguire il Brasile con 4,1 milioni e al terzo posto l’India con 4 milioni, 86.000 solo nelle ultime 24 ore.