VASTO – Un diverbio tra negozianti che si è tramutato in una vicenda giudiziaria lunga quasi trent’anni, con sviluppi nelle aule di Marche ed Abruzzo e che ha portato, tra le altre cose, a 3 giudici abruzzesi indagati per abuso d’ufficio. È la storia di Romeo Raimondi, titolare all’epoca dei fatti, di un esercizio commerciale all’interno del centro commerciale “La Fontana” di Termoli.

Nel 1993 aprì un contenzioso con la società proprietaria, a seguito di una richiesta di accertamenti nei confronti di un’altra attività presente nel centro commerciale. Tale richiesta si tramutò in querela e portò ad indagini più approfondite che evidenziarono come l’esercizio in questione fosse già stato raggiunto da un’ordinanza di chiusura, per esercizio abusivo dell’attività commerciale. Questa ordinanza però non è stata trasmessa dal Comune alla Procura, ma notificata tramite raccomandata alla sede centrale de “La Fontana” ad Ascoli Piceno. Da qui, prende forma la convinzione, nel signor Raimondi, di una collusione tra la società proprietaria de “La Fontana” e le allora Amministrazioni Comunale e Regionale.

Le prime indagini

Pertanto, partì la prima serie di denunce e relative indagini da parte della Polizia: contro la titolare dell’esercizio, contro un assessore municipale per abuso d’ufficio, contro un tecnico comunale per falso in atto pubblico. Denunciò anche un nipote della titolare per minacce. Fatta eccezione per quest’ultimo, che ha pagato le spese legali, il PM non iscrisse nessuno al Registro degli Indagati.

Lo stesso PM venne allora a sua volta denunciato per abuso d’ufficio. Avrebbe, seconde le accuse, bloccato il fascicolo per favorire un cognato, membro della Giunta Regionale dell’epoca. A tal fine, avrebbe fatto sparire un fascicolo della Guardia di Finanza, che aveva come oggetto proprio questo politico. Tutte queste vicende sono cadute in prescrizione.

Il parere del luminare, l’interrogazione parlamentare e il Presidente della Repubblica

Non demorde Romeo Raimondi, che convinto della fondatezza delle proprie ragioni, chiede un parere legale ad un luminare, l’avvocato Rocco Orlando Di Stilo, il quale elabora una relazione seconda la quale esisterebbero diversi illeciti amministrativi commessi dal Comune e dalla Regione, per favorire “La Fontana”.

Oltretutto riesce a mettersi in contatto anche con un parlamentare, l’Onorevole Antonio Saia, al quale sottopone l’intera questione. Questi apre un’interrogazione parlamentare, che provoca la riapertura delle indagini.

Non si è trattato dell’unica occasione in cui Raimondi si è rivolto alle Istituzioni. Nel 2019 addirittura, ha scritto al Presidente della Repubblica, il quale a sua volta ha inviato le carte al Ministro di Giustizia, Alfonso Bonafede, per <<le valutazioni di competenza>>.

La “controffensiva giudiziaria”

Intanto, a partire dall’agosto del 1993, è “La Fontana” ad aprire una serie di contenziosi. Ma non a Termoli, bensì ad Ascoli Piceno, dove aveva la sede. Questi procedimenti si conclusero con tre decreti ingiuntivi e la risoluzione del contratto per inadempienza. Ma anche con la denuncia da parte dei signori Raimondi contro i propri avvocati, per infedele patrocinio e tardiva opposizione, perché avrebbero, tra le altre cose, concordato con i legali della controparte, una sentenza sfavorevole. Oltre ad essi, denuncia anche il Giudice e tutte le carte passano a Vasto.

Qui il PM scagiona gli accusati ed allora il signor Raimondi risponde denunciando Giampiero Di Florio, Procurato Capo di Vasto, Giancarlo Giani, Sostituto Procuratore sempre a Vasto, e Roberta D’Avolio, Sostituto Procuratore de L’Aquila, per concorso in abuso d’ufficio. Ma questa volta accade un fatto inedito. Il PM Schioppa di Campobasso, ha inserito i 3 giudici nel Registro degli Indagati. Questi hanno avanzato richiesta di archiviazione, contro la quale i denuncianti presentano opposizione.

Il prossimo 17 novembre dunque, si terrà l’udienza di fronte al Gip e si saprà se questa vicenda giudiziaria che vede 3 giudici abruzzesi indagati, ha ancora degli episodi da narrare o se è giunta a conclusione. Quel che appare certo è che non terminerà qui la battaglia del signor Raimondi.