Alba Adriatica, situazione coronavirus; lo comunica con il post che segue il Sindaco della cittadina abruzzese Antonietta Casciotti.

Amici, anche oggi, nella consapevolezza che tali comunicazioni purtroppo proseguiranno, devo informarVi della presenza di altri due casi positivi rintracciati nel nostro Comune. Non è mia volontà creare allarmismi ma è bene che tutti abbiano contezza della dimensione che la diffusione del virus sta avendo e delle ripercussioni che l’aumento del numero dei contagi potrà avere sulla tenuta del sistema sanitario provinciale. A tal fine il Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci ASL ( di cui faccio parte) a nome dei Sindaci ha richiesto da tempo che l’ospedale Covid di Pescara (investimento di oltre dieci milioni di euro realizzato con risorse di tutto il territorio), come annunciato, venga messo a disposizione e al servizio della rete Covid dell’intera Regione Abruzzo.

Ciascuno di noi con ragionevole responsabilità faccia la propria parte rispettando con rigore tutte le norme igienico sanitarie evitando quanto più possibile situazioni che possano favorire la trasmissione quali aggregazioni spontanee e programmate al fine di scongiurare eventuali misure più restrittive. Facciamolo per noi stessi, per la nostra salute, per tutte quelle persone alle quali eviteremo di ammalarsi, per i soggetti più fragili, per il sistema economico-sociale, per il sistema scolastico. Nessuno deve sentirsi solo. Resto a Vostra disposizione per qualsiasi necessità, come resterò in contatto con tutti i nostri concittadini che stanno affrontando questo periodo di isolamento 💚

Il Vostro Sindaco