Allerta meteo nel Piceno: venti forti e temporali mercoledì 7 ottobre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ un’anziana di circa 70 anni la vittima dello scippo avvenuto in Piazza Nardone durante il fine settimana. Sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118, in quanto la donna sarebbe stata anche strattonata. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili ma, da quanto appreso dalle testimonianze, pare che dietro al gesto vi sia un gruppo di minorenni.