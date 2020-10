Ascoli Piceno: sotto effetto di alcool sull’Ascoli-Mare, arrestato 39enne

ASCOLI PICENO – Il fatto è accaduto nella serata del 25 ottobre. Un 39enne, residente a Monteprandone, stava procedendo a bordo della sua auto, sbandando. Alla vista della pattuglia dei Carabinieri ha imboccato a forte velocità l’Ascoli-Mare in direzione San Benedetto del Tronto. La fuga è durata fino a quando, nei pressi dello svincolo per Ancarano, è andato a collidere con il bordo strada. L’uomo è rimasto illeso ma il suo stato era probabilmente alterato dall’uso di alcool. E’ stato successivamente tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale in quanto si è rifiutato di sottoporsi a test clinici presso l’Ospedale di Ascoli Piceno. Il 39enne ha visto anche ritirarsi la patente di guida e il conseguente sequestro della sua utilitaria.