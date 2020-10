CNU 2021, passaggio di consegne da L’Aquila a Cassino

CONTROGUERRA – Sabato 3 Ottobre 2020 alle ore 17:00 presso il municipio di Controguerra, in Via G. Amadio n. 2, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Città Slow promuovono un Convegno dal titolo “Le nuove forme di Turismo Sostenibile – Il Turismo Esperienziale ed il Ruolo delle Città del Buon Vivere”. Un’iniziativa patrocinata dall’Università degli studi di Teramo ed il Gal Terreverdi Teramane.

La tavola rotonda, organizzata e curata dall’Assessore del Comune di Controguerra con deleghe alla Cultura, Città del Vino, Città dell’Olio, Città Slow e Politiche Comunitarie Fabrizio Di Bonaventura, è stata inserita nel programma delle iniziative per favorire sul territorio una dialettica tra le realtà istituzionali, imprenditoriali del settore turistico, e non solo. Il tutto per far sì che si possa adottare una progettualità ed una programmazione strategica che veda sempre più protagonista la crescita dei settori produttivi di eccellenza. Promuovere e attivare una fitta rete tra gli attori del territorio con l’obiettivo di creare una nuova progettualità, potrebbe essere il mezzo per avviare una crescita mirata che porti dei benefici economici e sociali e potrebbe creare nuove opportunità per la collettività.

Il programma dell’iniziativa prevede la partecipazione di Franco Carletta Sindaco del Comune di Controguerra; Pasquale Cantoro, Presidente del Gal Terreverdi Teramane; Massimiliano Cori Presidente dell’Associazione dei Vignaioli di Controguerra; Fabrizio Antolini, Università degli Studi di Teramo e Presidente Eletto della Società Italiana di Scienze del Turismo; Lodovico Gherardi, esperto di Cooperazione Territoriale Europea; Rosalia Montefusco, Direttrice Gal Terreverdi Teramane; Lino Nazionale, Giornalista; Bernardo Serra, Dirigente Regione Abruzzo Settore Agricoltura; Gloriano Lanciotti, Direttore della CNA della Provincia di Teramo; Robert Verrocchio, Sindaco del Comune di Pineto; Walter Strozzieri, Docente Università degli Studi di Teramo. Inoltre saranno ospiti Pier Giorgio Oliveti, Direttore dell’Associazione Nazionale delle Città Slow, Lodovico Gherardi, esperto in programmi di Cooperazione Territoriale Europea; Dino Mastrocola, Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo; Erika Mariniello giornalista di viaggio. Al giornalista Luca Zarroli il ruolo di moderatore.

“L’iniziativa e la presenza di questo gruppo nutrito di relatori”, sostiene il Vice Sindaco Fabrizio Di Bonaventura, “credo possano costituire una valida opportunità per il territorio al fine di stimolare il dialogo e poter valutare se in un futuro non lontano si potrà mettere in campo una progettualità nell’ambito del turismo sostenibile, delle industrie culturali e creative e della promozione delle aree interne in raccordo con la costa; ma anche alle attività di protezione dell’ambiente e del territorio, come le azioni per mitigare le conseguenze di calamità naturali o per ridurre l’inquinamento”.

Sono invitati alla tavola rotonda tutti i Sindaci, gli amministratori e gli imprenditori del territorio. L’iniziativa è pubblica ed ovviamente aperta a tutta la cittadinanza interessata. “Inoltre”, conclude Fabrizio Di Bonaventura, “ci fa molto piacere che Erika Mariniello giornalista di viaggio e conduttrice di Marco Polo Tv abbia accolto il nostro invito per trascorrere insieme a noi il fine settimana. Sarà un’occasione per farle conoscere in maniera approfondita il nostro territorio con un programma di visite presso le aziende che operano nel nostro Comune anche attraverso una serie di escursioni che potremmo organizzare a piedi o in Mountan Bike”.