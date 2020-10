Covid, calano i contagi a L’Aquila città, superata da Avezzano

Nella giornata di ieri, L’Aquila città ha registrato un aumento di 15 nuovi casi. Per la prima volta negli ultimi giorni non è la città con il maggior numero di contagi recenti. Viene infatti superata da Avezzano, dove si registrano 16 nuovi casi. Al terzo posto ci sono Pescara e Pineto (11).



Tra le altre località abruzzesi con più casi ci sono Celano (9); Teramo (7), Chieti, Collelongo, Francavilla al Mare, Vasto, Villalago, Villavallelonga (6), Lanciano, Ortona, Sant’Egidio alla Vibrata, Spoltore e Tortoreto (5).



Dei 7.325 contagi complessivi registrati in Abruzzo, 1761 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+98 rispetto a ieri), 1.516 in provincia di Chieti (+47), 2356 in provincia di Pescara (+35), 1588 in provincia di Teramo (+62), 53 fuori regione (invariato) e 51 (-8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Fonte: https://www.ansa.it/abruzzo/