Covid, Martinsicuro: il Sindaco aggiorna il numero dei casi positivi

NERETO – Il primo cittadino della località vibratiana ha annunciato, tramite social, la presenza di nuovi casi di positività al CoronaVirus nel territorio di Nereto.

Rimaniamo vigili e restiamo saldi, l’imperativo di Daniele Laurenzi:

“Mi preme comunicare alla Cittadinanza la presenza di nuovi casi positivi Covid rintracciati nel nostro territorio, al momento sale a n. 19 le persone positive al virus tutte domiciliate tranne una persona ricoverata in ospedale.

La ASL di Teramo sta attuando le misure e contatti per le verifiche epidemiologiche;

I numeri potrebbero essere fluttuanti perché ho notizie di probabili ulteriori casi da confermare attraverso tampone molecolare ASL come di tamponi effettuati a pazienti ormai a fine sorveglianza che potrebbero risultare negativizzati.

Prestiamo attenzione al rispetto delle regole di contenimento: mascherina, distanziamento e igiene.

Rimaniamo vigili. Restiamo saldi.

Il Sindaco di Nereto

Daniele Laurenzi

