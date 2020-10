CoViD19, Marche, 21 ottobre, ore 18: c’è un decesso. Il Comunicato

GROTTAMMARE – Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, in Piazza Carducci. Un uomo di 70 anni è stato fermato dalla Polizia Municipale senza mascherina. All’invito degli agenti, l’uomo si sarebbe rifiutato di metterla, violando così le disposizioni anti-contagio attualmente in vigore. Inoltre, è stato accertato che l’uomo non presenta alcuna patologia che impedirebbe l’utilizzo del dispositivo di protezione. La sanzione amministrativa a carico dell’uomo ammonterebbe a 400 euro.