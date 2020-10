CoViD19, Martinsicuro: il Comunicato del Sindaco

PESCARA – Un 23enne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di otto chili di marijuana essiccata. I carabinieri del Norm di Pescara, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 10 grammi di cannabis nella propria camera da letto. Lo stupefacente era custodito in due sacchi neri per la spazzatura. Ora per il giovane, si attende la convalida dei domiciliari.