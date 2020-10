CoViD19, Martinsicuro: le raccomandazioni del primo cittadino

MARTINSICURO – Con un altro post sulla sua bacheca facebook il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni si è raccomandato a tutti i cittadini truentini di seguire scrupolosamente le regole Anti Covid in questi giorni di commemorazione dei defunti in cui verranno frequentati i due cimiteri del territorio comunale:

In questi giorni di commemorazione dei nostri cari defunti , raccomandiamo la massima attenzione nel rispetto delle regole di distanziamento al fine di limitare i rischi di contagio .

Presso i cimiteri comunali di Martinsicuro e Villa Rosa sono stati predisposti percorsi separati di ingresso e di uscita e sarà presente il personale della protezione civile – croce verde che ringraziamo per la preziosa collaborazione .

E’ obbligatorio l’uso della mascherina e va evitata ogni forma di assembramento .

Non saranno celebrate funzioni religiose presso i cimiteri .

Buona giornata a tutti voi .

Il Sindaco

Massimo Vagnoni

Per info su Il Martino: https://ilmartino.it/ e la pagina Facebook: https://www.https://www.facebook.com/ilMartino.it/