CoViD19, San Benedetto: chiude la Scuola “Bice Piacentini”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 29enne, con precedenti, è finito nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo un blitz antidroga effettuato dalla Polizia di Stato, sono stati rinvenuti in casa dell’uomo 5 chili e 200 grammi di marijuana. La sostanza era nascosta in un trolley divisa in pacchi. L’uomo è stato arrestato e per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Marino del Tronto, in attesa della convalida del fermo. Lo stupefacente sequestrato, immesso sul mercato, avrebbe fruttato una somma pari a circa 50 mila euro.