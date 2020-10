Economia: le aziende che hanno guadagnato nel lockdown

Un momento storico per USA e Italia che hanno firmato, il 25 settembre, un accordo bilaterale sull’esplorazione lunare. Il programma spaziale è noto col nome di Artemis, dalla dea greca Artemide, per i latini Diana. Una denominazione che non è stata lasciata al caso. Infatti, Artemide è la gemella di Apollo. E come tutti ben sappiamo proprio con l’appellativo di questo dio dell’Olimpo era stata denominata la prima operazione spaziale che vide lo sbarco sulla Luna nel 1969. Un ritorno, quello sul satellite lunare, che vuole essere programmato alla perfezione, anche per contrastare quelli che sono i progetti spaziali dell’avversario cinese, che ancora non ha scoperto le proprie carte. Ma in molti sono convinti che anche il colosso asiatico abbia in agenda un programma analogo.

Ma passiamo ai fatti. L’Italia che ruolo ricopre in questo accordo bilaterale? Il nostro Paese sarà in prima linea nel disegno e nella costruzione della navetta per l’allunaggio, dei moduli abitativi, laboratori, uffici, spazi di vario tipo, telecomunicazioni con la Terra. Tutti campi di lavoro in cui siamo altamente qualificati a livello internazionale. Il progetto prevede la creazione di una stazione lunare mai vista prima, di alto livello, tecnologica, che possa permettere di sviluppare ulteriori studi sul suolo lunare. Ma la NASA ha lo sguardo sempre rivolto in avanti e per questo vuol far sì che la stazione spaziale funga da grande insediamento abitato per poi partire alla volta di Marte. L’ennesimo grande sogno americano e di tutta la comunità aerospaziale mondiale. Il programma lunare dovrebbe prevedere il termine dei lavori entro il 2024. Ma per la spedizione degli astronauti si pensa che ci vorrà molto più tempo, circa una decina di anni.

Si tratta di una grande opportunità per l’Italia che riceverà circa 1 miliardo di euro di finanziamenti. Risorse fondamentali per le casse dello Stato e lo sviluppo della new space economy. A firmare lo storico accordo è stato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro. Queste sono le sue dichiarazioni a seguito della firma: <<L’Italia ha siglato un’intesa storica con gli Stati Uniti per sancire la cooperazione nel percorso di esplorazione dello spazio che riporterà l’uomo sulla Luna e, in futuro, anche su Marte. Per noi è un grande onore, oltre che una grande opportunità, essere il primo Paese UE a siglare quest’intesa che ci darà la possibilità di partecipare alla missione lunare e di avere un ruolo da protagonista nel più ambizioso programma di attività spaziale mai attuato>>. In streaming erano presenti l’amministratore delegato NASA, Jim Bridenstine, l’AD di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini e l’AD di Leonardo, Alessandro Profumo. Saranno queste due aziende ad occuparsi della realizzazione del progetto tecnico spaziale. Una conquista importante per tutta la nazione che si qualifica come prima in Europa ad aver firmato un accordo lunare di questa portata.

<<Il nostro Paese, oltre all’importantissimo contributo sul piano tecnico e scientifico, fornirà alla missione lunare l’apporto tecnologico necessario alla costruzione dei sistemi di allunaggio e alla realizzazione degli ulteriori moduli abitabili di superficie. Dalla cooperazione con gli USA, quindi, per l’Italia ci sarà anche un ritorno industriale diretto dal valore superiore al miliardo di euro, senza contare tutti gli effetti positivi per la filiera e l’indotto dello spazio>> – afferma, in conclusione Alessandro Profumo.