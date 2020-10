Giulianova: alla guida in stato di alterazione e rifiuta il “Drug Test”, denunciato 40enne

MARTINSICURO – Con un provvedimento preso in via precauzionale e dopo aver ricevuto una nota da parte della Asl, il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, ha comunicato la sospensione delle lezioni per due sezioni della Scuola Paritaria d’Infanzia in via Strabone. L’obbiettivo, afferma il primo cittadino, “sarà quello di riaprire l più presto”.