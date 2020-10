Grottammare: pesci morti alla foce del Tesino, la forestale indaga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte, a Porto d’Ascoli in via dei Mille. Un’auto in sosta, ha preso fuoco. Immediato intervento dei Vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme. Nessuna conseguenza per persone o altre cose. Le Forze dell’Ordine stanno lavorando per determinare le cause del rogo.