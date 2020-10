Lutto nel ciclismo abruzzese: addio ad Albino Di Matteo

PESCARA – Pronto soccorso dell’Ospedale di Pescara in tilt. E’ questa la situazione attuale a causa delle numerose persone che, causa Covid, si rivolgono direttamente all’ospedale pescarese. Proprio per questo, il direttore del dipartimento urgenza emergenza, Alberto Albani, ha invitato i cittadini a rivolgersi alla struttura ospedaliera solo in caso di patologie gravi e non per tamponi o patologie banali. Per questi si può usufruire dei numeri a disposizione o dei medici di base.