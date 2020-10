Martinsicuro, Covid19: un nuovo caso positivo

PESCARA – Dopo una serie di controlli da parte dei carabinieri dei Nas, due laboratori dentistici sono stati segnalati per carenze igienico sanitarie e altre inadempienze di carattere burocratico. Due odontoiatri sarebbero accusati di aver fatto pubblicità sanitaria online in maniera non conforme alla normativa. I due medici sono stati segnalati alle autorità sanitarie e amministrative, oltre che agli ordini dei medici territorialmente competenti.