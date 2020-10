Montesilvano: rapina dal parrucchiere, si cerca ladro

Ladro in azione, nella serata di martedì, a Montesilvano. L’uomo, intorno alle ore 17.00, è entrato in un parrucchiere in via Adige, a volto scoperto e armato di una pistola. Fortunatamente, in quel momento il negozio non aveva clienti. Dopo essersi fatto consegnare l’incasso del pomeriggio, circa 100 euro, l’uomo si è allontanato, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Probabilmente, la pistola del rapinatore era giocattolo.