Punta da un insetto, muore donna di 76 anni

TORRICELLA SICURA – E’ morta in pochissimo tempo la 76enne che nella giornata di ieri, punta da un insetto, e stata colta da uno shock anafilattico. Si tratterebbe di una vespa o un calabrone. La donna è deceduta davanti agli occhi del marito che non ha potuto far altro che allertare i soccorsi che però, non hanno potuto far nulla.