Sant’Egidio alla Vibrata: entra in un bar ubriaco, arrestato 41enne

Alba Adriatica: sicurezza e nuove telecamere. Lo comunica su Facebook il Sindaco Antonietta Casciotti; ecco le novità.

Questa mattina (ieri ndr) unitamente a S.E. Prefetto di Teramo Dott. Angelo De Prisco , ho sottoscritto il #Patto per l’attuazione della #sicurezzaurbana.

La finalità di tale documento é quella di adottare strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità favorendo così l’impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio intervenendo in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla:

• prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;

promozione del rispetto del decoro urbano, nel quadro dei principi di leale collaborazione, richiamando il ruolo di centralità del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di es coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana.

Al fine del perseguimento delle sopracitate finalità è stato individuato quale prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali nelle seguenti aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado ed illegalità:

1. Tratto nord Lungomare Marconi – passeggiata e ponte in legno (una telecamera);

2. Tratto Rotonda Nilo e Lungomare Marconi (una telecamera);

3. Tratto Lungomare Marconi – in prossimità con via dei Ludi (2 telecamere);

4. Tratto Lungomare Marconi – in prossimità con via Malta (2 telecamere);

5. Tratto Lungomare Marconi e pineta litoranea in prossimità di Via Marche (3 telec.)

6. Plesso Asilo Nido – via Legnano, n. 17 (5 telecamere);

7. Ingresso Nord via Roma in prossimità del ponte sul Torrente Vibrata (3 telecamere per controllo automezzi e ciclabile lungofiume Vibrata);

8. Ingresso Sud SS. 16 Adriatica in prossimità con via Isonzo (2 telecamere

Il Sindaco