Serie C, Fano: inizia la preparazione in vista della Samb

Ti aspettavi un inizio così?

Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa, ma onestamente ci siamo allenati anche molto duramente per poter essere all’altezza. In queste prime uscite nessuna delle nostre avversarie ci ha regalato niente e in ognuno degli incontri abbiamo lottato tanto e saputo stringere i denti per portare a casa questi 7 punti secondo me meritati.

Ve la siete vista tra l’altro con tre squadre molto forti e con giocatori in molti casi provenienti da categorie superiori…

Assolutamente sì. Tre squadre costruite per vincere e tanti giocatori dal passo importante. Mi sembra che ce la stiamo cavando abbastanza bene e che i nostri sacrifici sono serviti a non farci sfigurare di fronte a nessuno.

Eri al Matelica anche nella scorsa stagione. Come ti trovi in questo ambiente e quante differenze ci sono rispetto alla scorsa stagione?

Sia l’anno scorso che quest’anno mi sono trovato veramente bene, integrandomi alla perfezione. Anche quest’anno si è creato un gruppo molto bello che è la nostra forza. Rispetto allo scorso anno la Società è sempre la stessa, una delle migliori che abbia mai visto. Non ci fa mai mancare niente, tutti ci sono molto vicini e ci spronano a lavorare con umiltà, ambizione e dedizione. Tra Serie D e Serie C, invece, ci sono tantissime differenze: è tutto un altro tipo di campionato.

Uno splendido inizio per i biancorossi ma anche un tour de force con tanti impegni ravvicinati. Che ruolo potrà recitare questo Matelica?

Non sappiamo ancora che ruolo potremo recitare in futuro. Il calcio molto spesso vive anche di momenti. In queste prime uscite, anche se non abbiamo ancora fatto nulla, abbiamo dimostrato di essere una bella realtà. Speriamo di continuare così. Domenica ci sarà il primo derby che ha sempre un sapore speciale. Anche a livello personale spero di dare sempre il meglio in ogni partita, impegnandomi al mille per cento e cercando di migliorare sempre.

