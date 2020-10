Serie C: Fano-Padova 1-1

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due giornate a Davide Di Pasquale dopo l’espulsione al 90° minuto di Samb-Gubbio apparsa a tutti incomprensibile.

Il referto ha chiarito ogni dubbio: “atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r.A.A.)”

Il giocatore di Sant’Omero non potrà essere a disposizione di mister Montero nelle gare di mercoledì 7 incasa contro la Fermana e di domenica 11 in trasferta contro l’Alma Fano.

Per di più a Di Pasquale è stata comminata anche un’ammonizione, la prima personale della stagione.

IL COMUNICATO UFFICIALE

COMUNICATO N. 23 DIV – 5 OTTOBRE 2020

CAMPIONATO SERIE C 2020 – 2021

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

Roberto Calabassi, nella seduta del 5 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

”

GARE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 OTTOBRE 2020 E

AMMENDA € 500.00

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONI (VIRTUS FRANCAVILLA)

per comportamento offensivo verso il direttore di gara (r .quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE

SCIENZA GIUSEPPE (MONOPOLI)

GAUTIERI CARMINE (TRIESTINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI PASQUALE DAVIDE (SAMBENEDETTESE)

per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRAMATI FABRIZIO (PAGANESE)

per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MUNARI DAVIDE (CESENA)

MENGHI MATTEO (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SULJIC CAZIM (ALESSANDRIA)

D ANNA SIMONE (LECCO)

SABOTIC MINEL (CARPI)

LUCI ANDREA (CARRARESE)

CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)

GATTO MASSIMILIANO (COMO)

TONINELLI DARIO (COMO)

PEDRINI MATTEO (GROSSETO)

FORMICONI GIOVANNI (GUBBIO)

MEGELAITIS LINAS (GUBBIO)

ROMERO NICCOLO (JUVE STABIA)

RAFIA HAMZA (JUVENTUS U23)

ONESCU DANIEL (PAGANESE)

FERRARA MICHELE (PERGOLETTESE)

MORELLO MATTIA (PERGOLETTESE)

GRAZIANO GIOVANNI (PRO VERCELLI)

ZERBIN ALESSIO (PRO VERCELLI)

ANGHILERI MARCO (RENATE)

SCRUGLI ANDREA (SAMBENEDETTESE)

SUAGHER EMANUELE (TERNANA)

LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA

DAFFARA MANUEL (VIRTUSVECOMP VERONA)

DANTI DOMENICO (VIRTUSVECOMP VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GELLI FRANCESCO (ALBINOLEFFE)

MONDONICO DAVIDE (ALBINOLEFFE)

NICHETTI MARCO EMILIO (ALBINOLEFFE)

BARBUTI RICCARDO (A.J.FANO)

DE VITO ANDREA (A.J.FANO)

MARINO ROBERTO (A.J.FANO)

PARLATI SAMUELE (A.J.FANO)

SCIMIA LUCA DANIEL (A.J.FANO)

COTTARELLI NICCOLO (PRO PATRIA)

LATTE LATH JUNIOR (PRO PATRIA)

NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)

BURGIO RICCARDO FRANCESCO (AVELLINO)

CIANCIO SIMONE (AVELLINO)

DANGELO SANTO (AVELLINO)

SILVESTRI MARCO (AVELLINO)

CIOFANI MATTEO (BARI)

LOLLO LORENZO (BARI)

CELJAK VEDRAN (LECCO)

MERLI SALA IVAN (LECCO)

GERMANO UMBERTO (PADOVA)

HALLFREDSSON EMIL (PADOVA)

KRESIC ANTON (PADOVA)

VAROLI FABIO (CARPI)

INFANTINO SAVERIANO (CARRARESE)

ALBERTINI ALESSANDRO (CATANIA)

DOS SANTOS MACHADO CLAITON (CATANIA)

GATTO ALESSANDRO (CATANIA)

SARAO MANUEL (CATANIA)

VICENTE BRUNO LEONARDO (CATANIA)

CATURANO SALVATORE (CESENA)

SALA ALESSANDRO (CESENA)

MILANI LORENZO (DI PONTEDERA)

BACCHETTI LORIS (FERALPISALO)

LEGATI ELIA (FERALPISALO)

MASTROPIETRO FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

ZENUNI FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CASIRAGHI DANIELE (SUDTIROL)

EL KAOUAKIBI HAMZA (SUDTIROL)

FERRARIO CARLO EMANUELE (GIANA ERMINIO)

PERICO SIMONE (GIANA ERMINIO)

GORELLI MATTEO (GROSSETO)

KRAJA ERDIS (GROSSETO)

VRDOLJAK MARIO (GROSSETO)

INGROSSO GABRIELE (IMOLESE)

VALLOCCHIA ANDREA (JUVE STABIA)

DI PARDO ALESSANDRO (JUVENTUS)

ISRAEL WIBMER FRANCO (JUVENTUS)

VRIONI GIACOMO (JUVENTUS)

CARANNANTE GABRIELE (LEGNAGO SALUS)

GASPERI MATTEO (LEGNAGO SALUS)

ROLFINI ALEX (LEGNAGO SALUS)

HAOUDI HAMZA (LIVORNO)

DE VITO MARCO (LUCCHESE)

LIONETTI GIORGIO (LUCCHESE)

LO CURTO MICHELE (LUCCHESE)

CHEDDIRA WALID (MANTOVA)

GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)

MILILLO ALESSIO (MANTOVA)

MILITARI ALESSIO (MANTOVA)

BORDO LORENZO (MATELICA)

ROSSETTI SIMONE (MATELICA)

BEARZOTTI ENRICO (MODENA)

PERGREFFI ANTONIO (MODENA)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK (MONOPOLI)

MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)

RAMOS BORGES EMERSON (OLBIA)

CIGAGNA EMANUELE (PAGANESE)

PANATTI MICHEL (PERGOLETTESE)

BATTISTINI MATTEO (PIACENZA)

VISCONTI ELIA (PIACENZA)

CERRETELLI FRANCESCO (PISTOIESE)

GUCCI NICCOLO (PISTOIESE)

LIVIERI ALESSANDRO (PRO SESTO)

MUTTON CRISTIAN (PRO SESTO)

SCAPUZZI LUCA (PRO SESTO)

DE MARINO DAVIDE (PRO VERCELLI)

EMMANUELLO SIMONE (PRO VERCELLI)

ROLANDO EUGIO MATTIA (PRO VERCELLI)

BOLIS THOMAS (RAVENNA)

DAMONTE LORIS (RENATE)

GALUPPINI FRANCESCO (RENATE)

MARANO FRANCESCO (RENATE)

DI PASQUALE DAVIDE (SAMBENEDETTESE)

BOMBAGI FRANCESCO (TERAMO)

ILARI CARLO (TERAMO)

VIERO FEDERICO (TERAMO)

DAMIAN FILIPPO (TERNANA)

PERALTA DIEGO (TERNANA)

BRIVIO DAVIDE (TRIESTINA)

GIORICO DANIELE (TRIESTINA)

SARNO VINCENZO (TRIESTINA)

TASCONE SIMONE (TURRIS)

CIOTTI PIETRO (VIBONESE)

REDOLFI ALEX (VIBONESE)

PELLACANI FILIPPO (VIRTUSVECOMP VERONA)

D ERAMO MICHAEL (VIS PESARO)

BENSAJA NICHOLAS (VITERBESE)

FALBO LUCA (VITERBESE)

ROSSI ALESSANDRO (VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

F.to Not. Pasquale Marino

“Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le

modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 5 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

