Serie C, Fano-Samb: i protagonisti e gli highlights

COMUNICATO N. 49/DIV – 13 OTTOBRE 2020

CAMPIONATO SERIE C 2020 – 2021

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.

Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 12 e 13 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di

seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 10 AL 12 OTTOBRE 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2.000.00 NOVARA perché persona non identificata ma riconducibile alla società indebitamente

presente sulla panchina aggiuntiva, assumeva un comportamento offensivo nei

confronti del direttore di gara che lo allontanava dal campo.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 23 OTTOBRE 2020 E

AMMENDA € 500.00.

MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ)

per proteste e comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (IV uff., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 20 OTTOBRE 2020 E

AMMENDA € 500.00.

DI SOMMA SALVATORE (PALERMO)

perché usciva dall’area tecnica protestando platealmente verso il direttore di gara (panchina

aggiuntiva).

MEDICO ESPULSO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA 1.000.00

STILLO GIUSEPPE (CATANZARO)

per comportamento non regolamentare in campo e proteste nei confronti della terna arbitrale (r.IV

uff.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUSCAROLI FABIO (RAVENNA)

per comportamento offensivo verso la terna arbitrale (r. IV uff., allenatore in seconda).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

BENATELLI GIUSEPPE (ALBINOLEFFE)

per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti del direttore di gara

(r.A.A., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI MATTIA (CARRARESE)

per proteste verso il direttore di gara (allenatore in seconda).

MODICA GIACOMO (CAVESE)

per comportamento non regolamentare in campo durante la gara.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ALESSANDRINI MARCO (A.J.FANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUCIANI ALESSIO (AREZZO)

per aver colpito con un pugno alla schiena un avversario.

COGNIGNI LUCA (FERMANA)

per aver colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario.

DE GRAZIA LORENZO (RAVENNA)

per aver colpito con un pugno alla nuca un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINELLI LUCA (CATANZARO)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

D ANDREA ALESSANDRO (CAVESE)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SPARANDEO LUCA (VIRTUS FRANCAVILLA)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

LIPORACE NUET IGNACIO (SAMBENEDETTESE)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

DIAKITE SALIM (TERAMO)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

TARTAGLIA ANGELO (TRIESTINA)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BORRI LORENZO (CARRARESE)

CORTI ALESSANDRO (GIANA E.)

CALCAGNI RICCARDO (MATELICA)

BURRAI SALVATORE (PERUGIA)

RADA ARMAND (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SULJIC CAZIM (ALESSANDRIA)

FOFANA LAMINE (CARPI)

PEDRINI MATTEO (GROSSETO)

BONAVOLONTA ANGELO (PAGANESE)

ONESCU DANIEL (PAGANESE)

MORELLO MATTIA (PERGOLETTESE)

LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PETRUNGARO LUCA (ALBINOLEFFE)

PARLATI SAMUELE (A.J.FANO)

MOSTI LUCA (AREZZO)

BERTONI LUCA (PRO PATRIA)

SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)

CIANCIO SIMONE (AVELLINO)

CELJAK VEDRAN (LECCO)

MARZORATI LINO (LECCO)

IZZILLO NICOLAS (CASERTANA)

CURIALE DAVIS (CATANZARO)

PINNA PARIDE (CATANZARO)

CATURANO SALVATORE (CESENA)

SALA ALESSANDRO (CESENA)

MILANI LORENZO (PONTEDERA)

CECCARELLI TOMMASO (FERALPISALÒ)

CASTORANI MANUELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

GRECO LEANDRO ( SUDTIROL)

PERICO SIMONE (GIANA E.)

GORELLI MATTEO (GROSSETO)

RUSSO RAFFAELE (GROSSETO)

FERRINI MANUEL (GUBBIO)

ALLIEVI NICHOLAS (JUVE STABIA)

DE VITO MARCO (LUCCHESE)

VANO MICHELE (MANTOVA)

BORDO LORENZO (MATELICA )

MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)

LANCINI EDOARDO (PALERMO)

SGARBI FILIPPO LORENZO (PERUGIA)

SIMONETTI PIER LUIGI (PIACENZA)

PETRIS JEREMY ARNAUD (PRO VERCELLI)

PERRI MATTEO (RAVENNA)

DIAKHITE MODIBO (TERNANA)

FALLETTI DOS SANTO CESAR ALEJANDR (TERNANA)

KONTEK IVAN (TERNANA)

CAZZOLA RICCARDO (VIRTUSVECOMP VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GENEVIER GAEL (ALBINOLEFFE)

COSENZA FRANCESCO (ALESSANDRIA)

ZIGROSSI VALERIO (A.J.FANO)

CIPOLLETTA CIRO (AREZZO)

ALOI SALVATORE (AVELLINO)

TITO FABIO (AVELLINO)

CELIENTO DANIELE (BARI)

D ORAZIO TOMMASO (BARI)

DI CESARE VALERIO (BARI)

SABBIONE ALESSIO (BARI)

MAROTTA MATTEO (LECCO)

BIFULCO ALFREDO (PADOVA)

CURCIO FELIPE (PADOVA)

FORESTA GIOVANNI (CARRARESE )

AVELLA MICHELE (CASERTANA)

KONATE DRAMANE (CASERTANA)

CONTESSA SERGIO (CATANZARO)

RICCARDI DAVIDE (CATANZARO)

DE FRANCO CIRO (CAVESE)

CICCONI MANUEL (COMO)

IOTTI ILARIO (FERMANA)

LIGUORI LUIGI (FERMANA)

SPARANDEO LUCA (VIRTUS FRANCAVILLA)

FABBRI ALESSANDRO (SUDTIROL)

TAIT FABIAN (SUDTIROL)

MALTESE DARIO (GIANA E.)

PINTO DANIELE (GIANA E.)

PIROLA DAVID (GIANA E.)

RUOCCO FRANCESCO (GIANA E.)

KALAJ SERGIO (GROSSETO)

PASQUATO CRISTIAN (GUBBIO)

PELLEGRINI JACOPO (GUBBIO)

D ALENA ANTONIO (IMOLESE)

PILATI ALESSANDRO (IMOLESE)

PROVENZANO ALESSANDRO (IMOLESE)

STANCO FRANCESCO (IMOLESE)

FANTACCI TOMMASO (JUVE STABIA)

MORSELLI FABIO (LEGNAGO SALUS)

BENASSI MAIKOL (LUCCHESE)

NANNELLI GIOVANNI (LUCCHESE)

PANARIELLO ANIELLO (LUCCHESE)

GERBAUDO MATTEO (MANTOVA)

CASON STEFANO (MATELICA )

FRACASSINI MATTEO (MATELICA)

MORETTI FEDERICO (MATELICA)

GERLI FABIO (MODENA)

BASTRINI ALESSANDRO (MONOPOLI)

MONTERO FERNANDEZ ALVARO (MONOPOLI)

SALES SIMONE (MONOPOLI)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA)

GIANDONATO MANUEL (OLBIA)

GUADAGNI GIUSEPPE (PAGANESE)

LUPERINI GREGORIO (PALERMO)

ODJER MOSES (PALERMO)

CANCELLOTTI TOMMASO (PERUGIA)

GALAZZI NICOLAS (PIACENZA)

LA MESTA DAVIDE (PIACENZA)

MAL RAOUL (PISTOIESE)

NTUBE MICHAEL (PRO SESTO)

MELI MARCO (RAVENNA)

MOKULU TEMBE BENJAMIN (RAVENNA)

CONFALONIERI EDOARDO (RENATE)

LAKTI ERALD (RENATE)

LAVILLA SIMONE (SAMBENEDETTESE)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA (TERAMO)

IOTTI LUCA (TERAMO)

LASIK RICHARD (TERAMO)

SANTORO SIMONE (TERAMO)

BOBEN MATIJA (TERNANA)

PROIETTI MATTIA (TERNANA)

VITALI TOMMASO (TERNANA)

RAPISARDA FRANCESCO (TRIESTINA)

PLESCIA VINCENZO (VIBONESE)

STATELLA GIUSEPPE (VIBONESE)

PINTO ANTONIO (VIRTUSVECOMP VERONA)

NGISSAH BISMARK (VIS PESARO)

PEZZI ENRICO (VIS PESARO)

BIANCHI EDOARDO (VITERBESE)

DE SANTIS EROS (VITERBESE)

MBENDE EMMANUEL (VITERBESE)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

F.to Avv. Cosimo Taiuti

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le

modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 13 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

CLICCA QUI

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan