Serie C, Fermana: arriva l’ex Samb Massolo

SALO’ – Apre Beccaro e chiude Casiraghi per gli altoatesini

Vince il Sudtirol che trova il doppio vantaggio nel primo tempo e sigilla nella ripresa con la rete di Casiraghi contro una Fermana che non parte male ma che poi subisce la maggiore fisicità altoatesina. Casiraghi dietro a Fischnaller e Rover la scelta di mister Vecchi mentre Antonioli, privo dello squalificato Comotto (fascia di capitano sul braccio di Urbinati) si affida a Iotti e Liguori alle spalle di Boateng, riferimento offensivo. Subito ritmi piacevoli nel silenzio assordante del Turina con Esposito che sfiora il golaso dopo 60 secondi con un fendente dai 35 metri che sfiora l’incrocio dei pali. Al primo sussulto perl passa il Suditirol: è vincente l’inzuccata di Beccaro che salta alle spalle di Clemente su cross proveniente dalla destra. Fermana che prova a replicare con Poluzzi che ci mette i pugni in uscita per anticipare Boateng, lo stesso che poco dopo ci prova dalla distanza ma Poluzzi controlla. Chiamato in causa anche Ginestra intorno alla mezz’ora che salva in angolo. Fermana che prova a spingere ma alla seconda occasione il Sudtirol trova il raddoppio: angolo dalla sinistra, palla prolungata sul secondo palo dove El Kaouakibi deposita in rete. Primo tempo che non vede altri particolari sussulti con la Fermana che prova a farsi pericolosa ma manca il guizzo vincente.

Nell’intervallo Antonioli opta per due cambi: Palmieri e Cognigni, in luogo di Boateng e Clemente. In avvio ci prova Liguori di sinistro ma è docile per Poluzzi. Rover in contropiede sfiora il palo e poco dopo viene ipnotizzato in uscita da Ginestra che evita la capitolazione. Non può nulla sulla punizione velenosa di Casiraghi che infila direttamente da calcio piazzato e da posizione defilata. Fermana che con orgoglio prova ad andare avanti e trova il gol in mischia va viene annullato dal direttore di gara per una trattenuta. Poco dopo palla d’oro per Palmieri che in girata si vede stoppare la conclusione, dal tuffo di Poluzzi.

IL TABELLINO