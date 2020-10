Serie C gir. B: le designazioni arbitrali del 7° turno

Il signor Mattia CALDERA appartenente alla sezione di Como è stato designato a dirigere i rossoblù nel match del “Riviera delle Palme” contro il Modena, domenica 25 ottobre alle ore 15:00.

Suoi assistenti saranno il signor Dario GARZELLI (Assistente 1) della sezione di Livorno e il signor Francesco SANTI (Assistente 2) della sezione di Prato.

Quarto Ufficiale sarà il signor Andrea ANCORA della sezione di Roma 1.

________________________________________________________________

Mattia CALDERA è al 2° anno nella “CAN C”.

Un precedente con la Samb:

29 settembre 2019, serie C, 7a giornata, Ravenna-SAMB 0-2 (Reti: 16pt e 5st FREDIANI. All.: Paolo Montero).

Un precedente con il Modena:

7 aprile 2019, serie D, 30a giornata, Reggiana-MODENA 0-0 (Espulsione Reggiana per doppia ammonizione).

In questa stagione ha arbitrato due incontri in serie C:

4 ottobre 2020, 2a giornata, Novara-Lucchese 3-0.

18 ottobre 2020, 5a giornata, Teramo-Casertana 2-0.

Luigi Tommolini

_________________________________________________________________

Le altre designazioni della 7a giornata di andata nel girone B di serie C

AJ FANO-MANTOVA: Maria Marotta di Sapri.

CARPI-CESENA: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

FERALPISALO’-RAVENNA: Michele Giordano di Novara.

GUBBIO-LEGNAGO: Mario Saia di Palermo.

IMOLESE-FERMANA: Ettore Longo di Cuneo.

MATELICA-AREZZO: Giuseppe Collu di Cagliari.

PADOVA-SUDTIROL: Luca Zufferli di Udine.

PERUGIA-VIS PESARO: Federico Fontani di Siena.

TRIESTINA-VIRTUS VERONA: Paride Tremolada di Monza.

