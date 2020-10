Serie C: il Matelica vola, 3-1 alla FeralpiSalò

MATELICA – FERALPISALÒ 3-1 (1-1)

RETI: 27’ pt Miracoli, 38’ pt Bordo, 4’ st e 22’ st Balestrero

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 2 Fracassini, 14 Cason, 4 De Santis, 3 Di Renzo; 19 Calcagni (31’ st 8 Pizzutelli), 5 Bordo, 11 Balestrero; 7 Volpicelli (33’ st 9 Rossetti), 17 Moretti, 10 Leonetti (42’ st 21 Peroni). A disposizione: 22 Martorel, 25 Monti, 13 Santamarianova, 16 Baraboglia, 18 Magri, 23 Franchi, 24 Masini, 26 Ruani. Allenatore Gianluca Colavitto.

FERALPISALÒ (4-3-3): 22 De Lucia; 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 31 Rizzo (28’ st 3 Brogni) ; 8 Guidetti (40’ pt 30 Gavioli), 21 Carraro, 23 Morosini (16’ st 20 De Cenco); 9 Miracoli, 10 Ceccarelli (17’ st 17 Scarsella), 19 D’Orazio (28’ st 7 Petrucci). A disposizione: 1 Liverani, 12 Magoni, 4 Giani, 11 Tirelli, 18 Messali, 26 Pinardi, 29 Mezzoni. Allenatore Massimo Pavanel.

ARBITRO: Sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino.

ASSISTENTI: Sig.ri Roberto D’Ascanio e Giorgio Ermanni della sezione di Roma 2.

QUARTO UOMO: Sig. Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.

NOTE: gara a porte chiuse; locali in divisa biancorossa con pantaloncini rossi e calzettoni rossi e portiere verde; ospiti in divisa grigia, pantaloncini grigi, calzettoni grigi e portiere giallo; corner 2-7; ammoniti Rossetti, Bordo, Legati e Bacchetti; recupero 2’pt, 4’ st.

LA CRONACA

Prima frazione

2’ pt Carraro conquista il primo corner del match

4’ pt punizione per la Feralpisalò, punito un fallo di mano. La conclusione viene murata

7’ pt serie di corner Feralpisalò

10’ pt Miracoli al tiro, Cardinali blocca in due tempi

12’ pt la prima conclusione biancorossa è firmata Calcagni, poi dalle parti di De Lucia si fa vedere Balestrero con un colpo di testa

18’ pt sugli sviluppi del primo corner arriva il bolide di Bordo da fuori

22’ pt punizione Volpicelli, centrale

24’ pt Cardinali smanaccia in corner su Morosini

25’ pt protesta il Matelica per una punizione dal limite che non viene assegnata

27’ pt GOL ! Il colpo di testa di Miracoli porta in vantaggio la Feralpi

34’ pt scivola fuori la conclusione di Guidetti

36’ pt De Lucia fa buona guardia su Bordo

38’ pt GOL! Il tiro da fuori di Bordo riequilibra il match

41’ pt si fa vedere Volpicelli in due occasioni dopo il bello spunto di Leonetti sull’out di destra

45’ pt la sassata di Carraro sibila non lontano dai pali difesi da Cardinali

Seconda frazione

2’st Volpicelli scheggia la traversa

4’st GOL! Balestrero sigla il sorpasso per i biancorossi

7’ st Leonetti e Moretti sfiorano la terza rete, invalidata per offside

17’ st bel colpo di testa di Balestrero servito da Calcagni

21’ st ottimo intervento di Cardinali

22’ st GOL! percussione di Balestrero che insacca il terzo gol

27’ st Bergonzi impegna Cardinali

44’ st legno anche per la Feralpisalò