Serie C, Matelica fermato in casa dall’Arezzo

La partita all’Adriatico tra Pescara e Frosinone rappresentava un momento di verifica per il mister della squadra abruzzese Oddo e per Nesta la possibilità di confermarsi in zona promozione. Alla fine è Nesta ad uscire con i tre punti e rafforzare la zona promozione del suo Frosinone. Oddo con questo risultato rischia l’esonero. A differenza della vigilia Oddo schiera la sua squadra con il 3-5-2, mettendosi a specchio con gli avversari.

Diverse novità di formazione nei biancoazzurri per rialzare la testa dopo la pesante sconfitta contro il Venezia di martedì sera. Rientra Maistro, che gioca alle spalle di Bocic. In difesa Balzano e Bocchetti in panchina, Scognamiglio e e Jaroszynski dall’inizio. A centrocampo torna Valdifiori in regia, mentre sulla corsia di destra Ventola prende il posto di Nzita, squalificato e a sinistra Masciangelo al posto di Galano.

Il Frosinone dopo il pareggio in casa contro l’Entella, schiera Beghetto al posto di Salvi e l’ex di turno Zampano, mentre in attacco continua la rotazione degli attaccanti ed il confermando Novakovich viene affiancato da Ciano.

E’ subito il Frosinone a fare la partita ed 7′ da un errore di Jaroszynski che perde palla sulla pressione di Zampano e Rohden. La palla giunge a Novakovich in area che supera Scognamiglio serve Ciano che di piatto segna la prima rete dei gialloazzurri. Il Pescara prova subito a reagire con Ventola ma Bardi dice di no. Il Frosinone quando può riparte in contropiede, ma è Ciano al 15’ a non arrivare ad un passaggio di di Novakovich. Il Pescara prova a cercare il pareggio, ma non impensierisce Bardi al contrario delle ripartenze ciociare. Al 24’ ed 26 il Frosinone va vicino al raddoppio con Ciano e Rohden.

Al 28’ Drudi è costretto a lasciare il campo in favore di Galano, a seguito di un scontro con Kastanos. Questa sostituzione forzata porta al cambio modulo, Oddo passa al 4-1-4-1. Al 47’ l’arbitro Gariglio fischia la fine del primo tempo con i ciociari meritatamente in vantaggio.

Ad inizio ripresa Oddo sostituisce Omeonga per Belloni, schierando un Pescara ultra offensivo. Al 50′ il Frosinone raddoppia. Ancora un errore di Jaroszunsky. Zampano serve in profondità Ciano che entra in area, supera Scognamiglio e serve Novalovich che insacca a porta vuota. Il resto del secondo tempo vede il Frosinone in assoluto controllo mentre il Pescara cerca invano in modo sterile di riaprire la partita.

Il Frosinone porta a casa tre punti pesanti per la propria classifica dando prova di una buona organizzazione collettiva e, finalmente, di cinismo da parte dei suoi attaccanti, che sono stati bravi a sfruttare le poche occasioni. Continua la serie negativa degli abruzzesi con la panchina di Massimo Oddo che scricchiola pesantemente. I biancoazzurri infatti pagano molto caro i tanti, troppi errori in fase di impostazione e costruzione del gioco, in difesa e negli ultimi trenta metri.

Nel prossimo turno il Pescara andrà in visita al Via del Mare contro il Lecce, mentre il Frosinone ospiterà allo Stirpe la Cremonese.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo – Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski – Ventola, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Masciangelo – Maistro, Bocic. A disposizione: Alastra, Radaelli, Guth, Bocchetti, Balzano, Riccardi, Busellato, Fernandes, Diambo, Galano, Capone, Belloni. All. Oddo

FROSINONE (3-5-2): Bardi – Brighenti, Ariaudo, Capuano – Zampano, Kastanos, Rohden, Maiello, Beghetto – Ciano, Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Trovato, Curado, Salvi, D’Elia, Vitale, Tribuzzi, Carraro, Tabanelli, Dionisi, Parzyszek. All. Nesta

Di Vincenzo Di Ruzza