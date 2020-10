Serie C, Ravenna-AJ Fano: la designazione arbitrale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione delle prossime solennità in calendario, l’Amministrazione comunale ha in programma due semplici cerimonie che si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID, quindi senza la partecipazione di autorità.

Domenica 1 novembre 2020, alle ore 11, all’ingresso principale del Civico Cimitero in via Conquiste, il sindaco Pasqualino Piunti deporrà una corona per ricordare tutti i defunti.

Mercoledì 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, è invece in programma, sempre alle ore 11, la deposizione di una corona da parte del Sindaco dinanzi al monumento ai caduti di largo Onorati.

