Serie C, Samb: biennale per De Ciancio

Degli undici precedenti nelle Marche, nove sono stati giocati in campionato, uno in Coppa Italia di serie C e uno nella Poule Scudetto di serie D.

Il bilancio complessivo è di sette vittorie della Samb, due pareggi e due sconfitte, nelle uniche due gare non valevoli per il Campionato: il match del 1° settembre 2004 in Coppa, con la Samb che ventiquattro ore prima e in tre giorni riesce ad allestire la squadra e a scegliere il tecnico Davide Ballardini.

Al “Riviera”, però, contro gli eugubini si presenta con la formazione Beretti allenata da Maurizio Simonato e Gigi Voltattorni e viene superata 3-0 grazie alle reti di Maisto dopo tre minuti di gioco, di Chafer al quarto d’ora della ripresa e di Baciocchi alla mezzora.

Solo 4 giorni dopo, in Coppa contro la Fermana, la Samb del neo tecnico Davide Ballardini farà il suo esordio e a fine stagione arriverà ad un passo dalla finale PlayOff, eliminata soltanto dal Napoli di Edy Reja.

L’altra sconfitta è quella del 29 maggio 2016 nella Poule Scudetto di serie D quando in un clima di grande festa per la promozione in Lega Pro la Samb di Ottavio Palladini viene battuta dal Gubbio di Giuseppe Magi 0-1 con una rete del giovane Massimo Conti a cinque minuti dalla fine.

Nelle gare di campionato i primi quattro scontri tra Samb e Gubbio si sono giocati tutti in serie C, terzo livello calcistico, prima del 1949.

E’ il 25 settembre 1938 quando per la seconda giornata di campionato la Samb del presidente Panfili e del tecnico magiaro József Zilisy pareggia 1-1 contro gli umbri.

La stagione seguente, nell’ultimo giorno del 1939 arriva la netta vittoria della Samb di patron Brancadoro e di mister Antonio Moretti: i lupi eugubini soccombono per sette reti a zero.

Nell’immediato dopoguerra, è il 2 dicembre 1945, i rossoblù marchigiani allenati da Paolo Colli si affermano per 4-1.

All’undicesima giornata di ritorno del torneo di serie C 1948/49, il 24 aprile 1949, la Samb del neo presidente Domenico Roncarolo (che otto anni più tardi porterà i rossoblù alla storica promozione in serie B) e di mister Alfredo Notti vince ancora, 2-1.

In quella Samb giocano Peppino Assenti, Sansolini, “Barò” Paci, Sirio Santi, Marcello Flammini e il grande centromediano sambenedettese Francesco Palma, classe 1927 che, dopo aver giocato fino al 1952 con la Samb e aver indossato le maglie di Lucchese (una stagione in B), Livorno (promozione in B), Treviso e di nuovo Lucchese, nell’estate 1959 approda in Quarta serie proprio nel Gubbio dove rimarrà per due stagioni prima di chiudere la carriera di calciatore con il Vasto.

Di lui, uno dei più talentuosi giocatori locali, scomparso prematuramente nel settembre 1984, è memorabile la sua forza atletica, la sua elevazione di testa e le sue “esibizioni” nella famosa e fatidica rovesciata “alla Piola”.

Samb e Gubbio dovranno aspettare 52 anni per ritrovarsi a San Benedetto, questa volta al “Riviera delle Palme”.

Siamo in C2, è il 9 dicembre 2001 e la Samb di Gaucci diretta in panca da Paolo Beruatto, interrompe dopo sette giornate l’imbattibilità della compagine umbra allenata da Marco Alessandrini, infliggendole una sconfitta all’inglese.

Due a zero è il risultato finale davanti a 4000 tifosi locali (250 circa da Gubbio) grazie alla rete di Soncin che, alla mezzora di gioco, ribadisce a rete di testa dopo una punizione battuta da De Silvestro e al raddoppio al nono della ripresa di Di Serafino che dal limite dell’area raccoglie un passaggio dalla sinistra di Pirone e trafigge l’estremo difensore ospite Vecchini.

Questa vittoria precede tre sconfitte consecutive (a Montichiari, 0-2 e in casa contro Sassuolo 0-1 e Brescello 1-2); Paolo Beruatto verrà sostituito a metà febbraio da Enrico Nicolini che due gare dopo lascerà il posto a Stefano Colantuono & Italo Schiavi che porteranno i rossoblù alla promozione in C1 nell’apoteosi della finale di ritorno dei PlayOff al “Tardini” di Parma davanti a 7000 Cuori Rossoblù in festa.

Passano 15 anni e la Samb batte di nuovo il Gubbio 2-0 grazie all’eurogol di Vallocchia a metà del primo tempo e al raddoppio di Bomber Leo Mancuso ad un quarto d’ora dalla fine.

Sugli scudi Di Massimo e Vallocchia in quella gara datata 29 gennaio 2017. In panca c’è il nuovo mister Stefano Sanderra che fa il suo esordio in casa dopo le dimissioni di Ottavio Palladini.

La vittoria contro gli eugubini di Peppe Magi interrompe un digiuno in casa di 4 gare (ultima vittoria il 13 novembre 2016 contro il Teramo 2-0, poi due pareggi e due sconfitte consecutive) e in assoluto di 8 partite (ultimo successo il 19 novembre in trasferta a Lumezzane 1-0, poi 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il 27 gennaio 2018 il Gubbio dopo 80 anni torna a conquistar punti in campionato in casa Samb: infatti, nel primo incontro del nuovo anno al “Riviera” la Samb di Eziolino Capuano non va oltre il pareggio, 1-1, contro il modesto Gubbio di Pagliari.

Vanno in vantaggio gli eugubini ad inizio ripresa grazie ad un pallonetto, scagliato da Ettore Marchi dalla linea di centrocampo, che beffa l’esordiente portiere della Samb Perina, per tutto il primo tempo posizionato fuori dall’area rossoblù marchigiana.

Gli innesti di Alessandro Marchi, Vittorio Esposito e Bellomo portano al raggiungimento del pareggio siglato da capitan Rapisarda a dieci minuti dalla fine.

Il 28 aprile 2019, penultima di campionato e ultima gara al “Riviera”, è un grande Alessio Di Massimo a trascinare alla vittoria la Samb dell’ex Giuseppe Magi contro il Gubbio dell’ex “nanu” Galderisi. Al 35° l’attaccante di Villa Bizzarri realizza un calcio di rigore per un fallo subito in area. All’ 8° della ripresa raddoppio di testa di Ilari su cross perfetto di Rapisarda. Cinque minuti più tardi gli umbri accorciano le distanze con De Silvestro che sbriglia una confusionaria mischia in area marchigiana. A dieci minuti dal 90° l’”Assistente 2” Stefano Lenza di Firenze abbandona il campo per infortunio. L’”Assistente 1” fa il 4° Uomo mentre Pietro Buongiorno della Samb e il Preparatore Atletico del Gubbio impugnano la bandierina e diventano “Assistenti” di Andrea Colombo di Como. Due minuti dopo la ripresa del gioco la Samb chiude la gara con un gol di testa di Francesco Stanco, 3-1. Per il terzo anno consecutivo i rossoblu marchigiani si qualificano alla coda finale dei PlayOff per la promozione in cadetteria.

Il 9 dicembre 2019, nella serata delle “fochere”, una Samb tonica e frizzante batte il Gubbio 2-0 grazie ad un primo tempo superlativo. Alessio Di Massimo al 10° e Iacopo Cernigoi alla mezzora di gioco firmano il meritato successo.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan