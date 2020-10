Serie C, Samb-Fermana: tutti i precedenti

Allenamento mattutino quest’oggi per la Fermana al Pelloni di Porto San Giorgio in vista del derby di domani al Riviera delle Palme. Si stanno aggregando i volti nuovi che effettueranno l’ultima sgambata con la squadra domani mattina, al termine della quale verranno diramate le convocazioni da parte di mister Mauro Antonioli per la gara con la Samb in programma domani alle 20,45 sempre a porte chiuse. Il match è affidato a Valerio Maranesi di Ciampino; sarà assistito da Giorgio Rinaldi di Roma 1 e Claudio Barone della stessa sezione. Quarto uomo il signor Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.

Mister, gara importantissima e attesa da tutto l’ambiente. Con quale spirito ci arriva la squadra?

“Normale che pesa perdere due match come questi, speravamo ovviamente in un inizio migliore ma sapevamo delle difficoltà del calendario. La partita che pesa di più è quella col Mantova in quanto era una squadra alla nostra portata, il Sudtirol sappiamo che è una squadra di altissimo livello ma non bisogna prendere tre reti in particolare concedendoli in modo cosi facile. Qualcuno potrà darmi del pazzo ma ho visto segnali positivi, confermati dai numeri: abbiamo creato occasioni da rete e tirato spesso in porta, praticamente le stesse conclusioni loro. Non siamo una squadra passiva ma occorre crescere perché siamo giovani ma non abbiamo tempo di aspettare. Serve darci una svegliata tutti quanti, iniziando a fare punti perché serve siprattutto per il morale”

Qual’è la cosa più importante in questo momento?

“Che la squadra non perda fiducia, serve continuare su quello che stiamo facendo e migliorando il tutto. Soprattutto negli episodi e negli errori individuali che vanno evitati. Abbiamo subito quattro gol in due gare ed erano tutti evitabilissimi”.

Gara che emotivamente si prepara da sola ma contro un’altra big. E’ d’accordo?

“La Samb è una squadra costruita per vincere il campionato e aveva già un bell’impianto di gioco lo scorso anno, Montero li fa giocare bene. Una gara dura e complicata ma dobbiamo tornare ad avere la mentalità che avevamo lo scorso anno, giocarcela alla pari con tutti ma con la voglia che abbiamo avuto anche nelle altre gare, unita ad una importante cattiveria agonistica. Non va assolutamente sottovalutato ogni singolo pallone, ogni situazione di gioco non possiamo sbagliarla come atteggiamento. Chiedo una crescita soprattutto da questo punto di vista”.

Finito il mercato, ora si potrà pensare solo al campo.

“E’ finalmente finito, ci vogliamo concentrare come staff e come gruppo solo sul campo. Per i ragazzi è importante perché si possono lasciare da parte le cose e le distrazioni che ci possono essere in questo periodo. Dal mio punto di vista credo che sia una cosa anomala e ingiusta che il mercato si chiuda con campionato in corso. Finalmente è finito e possiamo pensare solo al campo ma la gente deve sapere che ci vuole tempo per amalgamare una squadra e un gruppo con otto nuovi acquisti”.

Ecco i numeri di maglia ufficiali scelti dai nuovi arrivati

2 Manzi

8 Labriola

11 Neglia

19 Grossi

23 Diop

29 Grbac

30 Massolo (portiere)

31 Intinacelli