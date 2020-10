Serie C, Samb-Gubbio: Montero ne convoca 22. Un altro arrivo

“Dopo la bella gara di Trieste, i ragazzi in settimana si sono allenati bene, con grande voglia e spirito di abnegazione. Abbiamo cercato di preparare al meglio questo appuntamento contro una squadra che negli anni si è consolidata in questa categoria. I gardesani sono una squadra di qualità, molto aggressiva. Tutti i giocatori sanno cosa fare in campo, sono una formazione attrezzata in ogni reparto e con grande personalità. Ci aspetta un’altra partita tosta in cui dovremo dare il massimo”.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Colavitto per la gara con la Feralpisalò

PORTIERI Cardinali, Martorel, Monti

DIFENSORI Baraboglia, Cason, De Santis, Di Renzo, Fracassini, Magri, Masini, Maurizii.

CENTROCAMPISTI Balestrero, Barbarossa, Bordo, Calcagni, Pizzutelli, Ruani, Santamarianova.

ATTACCANTI Franchi, Leonetti, Moretti, Peroni, Rossetti, Volpicelli.

