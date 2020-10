Serie C: squalifica per otto giocatori

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della prima giornata nei tre gironi della serie C

COMUNICATO N. 8 DIV – 29 SETTEMBRE 2020

CAMPIONATO SERIE C 2020 – 2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

Roberto Calabassi, nelle sedute del 28 e 29 Settembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

”

GARA RAVENNA – SÜDTIROL DEL 27 SETTEMBRE 2020

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali,

premesso che, da controlli eseguiti d’ufficio, risulta che nella gara in oggetto ha preso parte, tra le fila

della società Ravenna, il calciatore Mokulu Tembe Benjamin il quale è risultato colpito dalla sanzione

della squalifica per una gara al termine della stagione sportiva 2019/2020 come da C.U. n. 156DIV

del 1 luglio 2020, squalifica che doveva essere scontata nella prima gara di Campionato della

stagione sportiva 2020/2021,

delibera

– di stabilire che la gara in oggetto vada considerata conclusa con il risultato di 0-3 a favore della

società Südtirol;

– di infliggere alla società Ravenna la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;

– di squalificare il calciatore Mokulu Tembe Benjamin per una gara da scontarsi in aggiunta alla

precedente non scontata.

TRAPANI – CASERTANA DEL 27 SETTEMBRE 2020

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali,

osserva

– che la gara in oggetto non è stata disputata avendo il Direttore di Gara constatato che la distinta

presentata dalla società Trapani risultava priva dell’indicazione del medico sociale e dell’allenatore

in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021;

– che, pertanto, a norma dell’art. 66, comma 1 delle Noif, constatato il corretto comportamento del

Direttore di Gara, occorre procedere a infliggere alla società Trapani la sanzione prevista dall’art. 53,

comma 2 delle Noif,

quanto sopra premesso

delibera

– di infliggere alla società Trapani la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

– di infliggere alla medesima società la penalizzazione di un punto nella classifica della stagione in

corso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 1.500,00 RENATE per aver causato notevole ritardo sull’orario di inizio della gara.

€ 1.000,00 VITERBESE perché un proprio tesserato, rientrando negli spogliatoi,

provocava la rottura di due lampade a servizio del tunnel degli spogliatoi

(obbligo risarcimento danni, se richiesto, r.proc.fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’8 OTTOBRE 2020

FUSCO PIETRO (SAMBENEDETTESE)

Perché, al termine della gara, si avvicinava alla panchina della squadra avversaria e tirava per un

orecchio un tesserato, senza provocargli danni fisici (IV uffic., r.proc.fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCALESE MANUEL (POTENZA CALCIO)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRO NICOLA ANTONIO (CATANZARO)

PAVANEL MASSIMO (FERALPISALO)

MAGI GIUSEPPE (RAVENNA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COMOTTO MARCO (FERMANA)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

POLIDORI ALESSANDRO (IMOLESE)

per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

D’AMBROSIO DARIO (SAMBENEDETTESE)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PARKER SEAN (PRO PATRIA)

CICCONI MANUEL (COMO)

ALCIBIADE RAFFAELE (JUVENTUS U23)

BARTOLOMEI DIEGO (LUCCHESE)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CANESTRELLI SIMONE (ALBINOLEFFE)

BLONDETT EDOARDO (ALESSANDRIA)

PARODI LUCA (ALESSANDRIA)

SCOGNAMILLO STEFANO (ALESSANDRIA)

SULJIC CAZIM (ALESSANDRIA)

PAOLINI SIMONE (A.J.FANO)

SAID MHANDO CARTE (A.J.FANO)

COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)

BIANCO RAFFAELE (BARI )

MAITA MATTIA (BARI)

D’ANNA SIMONE (LECCO)

ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON (PADOVA)

FOFANA LAMINE (CARPI)

SABOTIC MINEL (CARPI)

AGYEI DANIEL KOFI (CARRARESE)

LUCI ANDREA (CARRARESE)

MUROLO MICHELE (CARRARESE)

PAVONE FABIAN (CARRARESE)

ROTA ARENSI (CARRARESE)

SCHIRO THOMAS (CARRARESE)

CALAPAI LUCA (CATANIA)

ZANCHI ANDREA (CATANIA)

PINNA PARIDE (CATANZARO)

GERMINALE DOMENICO (CAVESE)

ARDIZZONE FRANCESCO (CESENA)

FAVALE GIULIO (CESENA)

RICCI LUCA (CESENA)

CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)

ARRIGONI TOMMASO (COMO)

GATTO MASSIMILIANO (COMO)

TONINELLI DARIO (COMO)

BROGNI GIORGIO (FERALPISALÒ)

CECCARELLI TOMMASO (FERALPISALÒ)

MORDINI DAVIDE (FERMANA)

SCROSTA EDOARDO (FERMANA)

URBINATI GIANLUCA (FERMANA)

CELLI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)

DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

FRANCO DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

GIANNOTTI PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)

NUNZELLA LEONARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

PEREZ LEONARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

MARCHETTI STEFANO (GIANA E.)

MONTESANO ANDREA (GIANA E.)

CIOLLI ANDREA (GROSSETO)

PEDRINI MATTEO (GROSSETO)

POLIDORI MATTIA (GROSSETO)

RUSSO RAFFAELE (GROSSETO)

DE SILVESTRO ELIO (GUBBIO)

FORMICONI GIOVANNI (GUBBIO)

MEGELAITIS LINAS (GUBBIO)

CARINI FILIPPO (IMOLESE)

SALL ABDOULAYE (IMOLESE)

BERARDOCCO LUCA (JUVE STABIA)

GRIMALDI MARINO (JUVE STABIA)

ROMERO NICCOLO (JUVE STABIA)

MARQUES MENDEZ ALEJANDRO JOSE (JUVENTUS U23)

RAFIA HAMZA (JUVENTUS SPA)

CHAKIR MOHAMMED AMINE (LEGNAGO SALUS)

MARIE SAINTE ANDREW DELLY (LIVORNO)

KOSOVAN TANASIY (LUCCHESE)

SOLCIA DANIELE (LUCCHESE)

BIANCHI DAVIDE (MANTOVA)

CASTIGLIA LUCA (MODENA)

MIGNANELLI DANIELE (MODENA)

SPAGNOLI ALBERTO (MODENA)

GIORNO FRANCESCO (MONOPOLI)

PAOLUCCI LORENZ (MONOPOLI)

BIANCHI TOMMASO (NOVARA)

BUZZEGOLI DANIELE (NOVARA)

CAGNANO ANDREA (NOVARA)

LANNI IVAN (NOVARA)

PANICO GIUSEPPE ANTONI (NOVARA)

ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)

BONAVOLONTA ANGELO (PAGANESE)

ONESCU DANIEL (PAGANESE)

SCHIAVINO MARCO (PAGANESE)

SQUILLACE TOMMASO (PAGANESE)

SARANITI ANDREA (PALERMO)

CECCARELLI LUCA (PERGOLETTESE)

FERRARA MICHELE (PERGOLETTESE)

MORELLO MATTIA (PERGOLETTESE)

KOUAN OULAI CHRISTIAN (PERUGIA)

MELCHIORRI FEDERICO (PERUGIA)

SGARBI FILIPPO LORENZO (PERUGIA)

PALMA ANTONIO (PIACENZA)

SIMONETTI PIER LUIGI (PIACENZA)

SALVI MATTEO (PISTOIESE)

BRESCIA ANDREA (POTENZA)

CONSON DIEGO (POTENZA)

ZAMPA ENTRICO (POTENZA)

FRANCO MICHELE (PRO SESTO)

GIANELLI JACOPO (PRO SESTO)

COMI GIANMARIO (PRO VERCELLI)

GRAZIANO GIOVANNI (PRO VERCELLI)

ZERBIN ALESSIO (PRO VERCELLI)

FIORANI MARCO (RAVENNA)

PAPA SALVATORE (RAVENNA)

ZANONI ENRICO (RAVENNA)

ANGHILERI MARCO (RENATE)

MARAFINI ANDREA (RENATE)

MERLETTI TOMMASO (RENATE)

POSSENTI MARCELLO (RENATE)

ANGIULLI FEDERICO (SAMBENEDETTESE)

DE GOICOECHEA ESTEBAN (SAMBENEDETTESE)

SCRUGLI ANDREA (SAMBENEDETTESE)

TENTARDINI ALBERTO (TERAMO)

DIAKHITE MODIBO (TERNANA)

KONTEK IVAN (TERNANA)

LAVERONE LORENZO (TERNANA)

RUSSO MICHELE (TERNANA)

SUAGHER EMANUELE (TERNANA)

LAMBRUGHI ALESSANDRO (TRIESTINA)

LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)

TARTAGLIA ANGELO (TRIESTINA)

BERARDI FILIPPO (VIBONESE)

PUGLIESE MARIO (VIBONESE)

RASI ALESSIO (VIBONESE)

CARLEVARIS ANDREA (VIRTUSVECOMP VERONA)

DAFFARA MANUEL (VIRTUSVECOMP VERONA)

DANIELI NICOLA (VIRTUSVECOMP VERONA)

DANTI DOMENICO (VIRTUSVECOMP VERONA)

PITTARELLO FILIPPO MARIA (VIRTUSVECOMP VERONA)

DE FEO GIANMARCO (VIS PESARO)

GELONESE LUCA (VIS PESARO)

BEZZICCHERI DANIEL (VITERBESE)

CALI AIMONE (VITERBESE)

SIMONELLI MARCO (VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

F.to Not. Pasquale Marino

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le

modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

– bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 29 Settembre 2020

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

IL DOCUMENTO UFFICIALE (clicca QUI)

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan