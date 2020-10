Teramo: si fingevano terremotati, scoperta truffa da 1,5 milioni

TERAMO – Sono 81 le persone indagate per truffa ai danno dello Stato risultate dall’inchiesta condotta dai finanzieri del comando provinciale di Teramo e che riguarda le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Si sarebbero finti terremotati per poter percepire contributi pubblici per l’autonoma sistemazione (Cas), senza averne diritto. La cifra ammonterebbe a 1,5 milioni di euro e, per ora, solo in 4 hanno restituito quanto percepito per un totale di 57.626,21 euro. Coinvolti e denunciati per abuso d’ufficio, anche due pubblici ufficiali.